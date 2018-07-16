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Ни капли: Польская церковь призвала к стодневной трезвости в честь Дня независимости
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Ни капли: Польская церковь призвала к стодневной трезвости в честь Дня независимости 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает «Польское радио».
Глава Конгрегации епископ Тадеуш Бронаковский заявил, что поляки продолжают активно и очень много пить алкоголь, что угрожает реализации их жизненных целей.
«Мы хотим, чтобы рождалось как можно больше детей в сильных и стабильных семьях. Однако алкоголь — это одна из наибольших угроз для семьи, это источник разводов, насилия и трагедий», — подчеркнул епископ.
По его словам, Польша, желающая развиваться экономно, ежегодно тратит миллиарды злотых на покрытие трат за чрезмерное употребление алкоголя. По его словам, ежегодно алкоголь забирает жизни тысячи поляков, а также является причиной преступлений, особенно тяжких, и одной из причин многочисленных заболеваний, в частности — рака.
По данным Госагенства по решению алкогольных проблем, в Польше свыше 800 тыс. зависимых от алкоголя лиц, а 3 млн поляков злоупотребляет алкоголем. На лечение зависимых от алкоголя Польша тратит свыше 500 млн злотых (свыше €116 млн).
С учетом того, что с первой субботы августа до 11 ноября, когда отмечается столетие со дня основания Второй Речи Посполитой, пройдет сто дней, епископ Бронаковский предложил в течение этого срока не пить спиртное.
«Это экзамен по свободе и любви к Родине», — заявил еписком.
Отмечается, что вот уже приблизительно 35 лет по инициативе Конференции епископата Польши август для польских католиков является месяцем трезвости. В этот месяц в стране отмечаются многие церковные и национальные праздники, происходит много паломничеств.
В этом же году воздержание от употребления алкоголя планируют продлить на сто дней.
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