Ни капли: Польская церковь призвала к стодневной трезвости в честь Дня независимости

Об этом сообщает «Польское радио».

Глава Конгрегации епископ Тадеуш Бронаковский заявил, что поляки продолжают активно и очень много пить алкоголь, что угрожает реализации их жизненных целей.

«Мы хотим, чтобы рождалось как можно больше детей в сильных и стабильных семьях. Однако алкоголь — это одна из наибольших угроз для семьи, это источник разводов, насилия и трагедий», — подчеркнул епископ.

По его словам, Польша , желающая развиваться экономно, ежегодно тратит миллиарды злотых на покрытие трат за чрезмерное употребление алкоголя. По его словам, ежегодно алкоголь забирает жизни тысячи поляков, а также является причиной преступлений, особенно тяжких, и одной из причин многочисленных заболеваний, в частности — рака.

По данным Госагенства по решению алкогольных проблем, в Польше свыше 800 тыс. зависимых от алкоголя лиц, а 3 млн поляков злоупотребляет алкоголем. На лечение зависимых от алкоголя Польша тратит свыше 500 млн злотых (свыше €116 млн).

С учетом того, что с первой субботы августа до 11 ноября, когда отмечается столетие со дня основания Второй Речи Посполитой, пройдет сто дней, епископ Бронаковский предложил в течение этого срока не пить спиртное.

«Это экзамен по свободе и любви к Родине», — заявил еписком.

Отмечается, что вот уже приблизительно 35 лет по инициативе Конференции епископата Польши август для польских католиков является месяцем трезвости. В этот месяц в стране отмечаются многие церковные и национальные праздники, происходит много паломничеств.

В этом же году воздержание от употребления алкоголя планируют продлить на сто дней.