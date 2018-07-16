Японца арестовали за шутку над коллегой

Невинная шутка над коллегой закончилась смертью смертью для одного и тюрьмой для другого. Весельчак, работавший на одном из японских заводов, приставил воздушный компрессор к заднему проходу напарника, что привело к разрыву внутренних органов, сообщило издание Sun.

Как уточнили в полиции, мужчины возились в производственном цехе завода, когда 34-летний Есиюки Йошида схватил воздушный компрессор и, толкнув своего 46-летнего коллегу Акио Ишимару, впрыснул в его тело мощную струю воздуха.

Через несколько минут Ишимару пожаловался на плохое самочувствие. Ему вызвали скорую, но врачи помочь ему не смогли. По прибытии в больницу он умер от внутренних травм.

Сам виновник трагедии в ответ на предъявленные ему обвинения пытался оправдаться тем, что хотел пошутить.

По словам представителя полиции, воздушный компрессор был прижат к анусу, поверх одежды, а не напрямую в полость. Он предположил, что резкий выброс воздуха повредил внутренние органы, вызвав смерть.

Ранее сообщалось, что английская свадьба едва не обернулась трагедией, после того, как невеста чуть не превратилась в горящий факел.