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Японца арестовали за шутку над коллегой
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Японца арестовали за шутку над коллегой 

360tv.ru 1 час назад
Невинная шутка над коллегой закончилась смертью смертью для одного и тюрьмой для другого. Весельчак, работавший на одном из японских заводов, приставил воздушный компрессор к заднему проходу напарника, что привело к разрыву внутренних органов, сообщило издание Sun.
Инцидент произошел в японском городе Цукуба на юге префектуры Ибараки.
Как уточнили в полиции, мужчины возились в производственном цехе завода, когда 34-летний Есиюки Йошида схватил воздушный компрессор и, толкнув своего 46-летнего коллегу Акио Ишимару, впрыснул в его тело мощную струю воздуха.
Через несколько минут Ишимару пожаловался на плохое самочувствие. Ему вызвали скорую, но врачи помочь ему не смогли. По прибытии в больницу он умер от внутренних травм.
Сам виновник трагедии в ответ на предъявленные ему обвинения пытался оправдаться тем, что хотел пошутить.
По словам представителя полиции, воздушный компрессор был прижат к анусу, поверх одежды, а не напрямую в полость. Он предположил, что резкий выброс воздуха повредил внутренние органы, вызвав смерть.
Ранее сообщалось, что английская свадьба едва не обернулась трагедией, после того, как невеста чуть не превратилась в горящий факел.
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