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МИД предупредил о возможных проблемах с транспортом ряде стран Европы
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МИД предупредил о возможных проблемах с транспортом ряде стран Европы 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Российский МИД предупредил соотечественников о возможных перебоях в работе транспорта в Испании, Франции, Японии и на Филиппинах.
"Испания — 27-28 июля, 3-4 августа — забастовка работников авиакомпании Iberia в аэропорту Эль-Прат в городе Барселона; возможны задержки или отмена рейсов авиаперевозчиков Iberia, Vueling, American Airlines, Air China, Turkish Airlines, Latam Airline и Avianca", — говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.
Кроме того, предупреждает ведомство, 19 и 27 июля ожидаются забастовки работников железнодорожного оператора SNCF в Франции, что может привести к изменениям в графике движения поездов.
Также перебои в работе общественного транспорта возможны в японских регионах в регионах Тюбу, Тюгоку, Кансай, Кюсю и Сикоку, где идет восстановление инфраструктуры после наводнений.
Возможно «усиление мер безопасности и изменения транспортных маршрутов» в филиппинском городе Кесон-Сити и аэропорту «Ниной Акуино» из-за обращения президента к парламенту в здании палаты представителей 23 июля, говорится в сообщении.
Ведомство также предупреждает об опасности стихийных бедствий. «Филиппины — 16-17 июля прогнозируется штормовой ветер и проливной дождь в северных областях острова Лусон из-за тропической депрессии „Генри“, — сообщает ДСКЦ.
МИД России также предупреждает об угрозе для здоровья в некоторых странах. В частности, отмечена вспышка легионеллеза в Нью-Йорке и рост заболеваемости корью в Великобритании, Франции, Грузии, Греции, Италии, Румынии, Словакии и на Украине. Ведомство указывает на снижение качества медицинской помощи в Венесуэле, вызванное социально-экономическим кризисом в стране.
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