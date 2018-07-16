МИД предупредил о возможных проблемах с транспортом ряде стран Европы

"Испания — 27-28 июля, 3-4 августа — забастовка работников авиакомпании Iberia в аэропорту Эль-Прат в городе Барселона; возможны задержки или отмена рейсов авиаперевозчиков Iberia, Vueling, American Airlines, Air China, Turkish Airlines, Latam Airline и Avianca", — говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.

Кроме того, предупреждает ведомство, 19 и 27 июля ожидаются забастовки работников железнодорожного оператора SNCF в Франции, что может привести к изменениям в графике движения поездов.

Также перебои в работе общественного транспорта возможны в японских регионах в регионах Тюбу, Тюгоку, Кансай , Кюсю и Сикоку, где идет восстановление инфраструктуры после наводнений.

Возможно «усиление мер безопасности и изменения транспортных маршрутов» в филиппинском городе Кесон-Сити и аэропорту «Ниной Акуино» из-за обращения президента к парламенту в здании палаты представителей 23 июля, говорится в сообщении.

Ведомство также предупреждает об опасности стихийных бедствий. «Филиппины — 16-17 июля прогнозируется штормовой ветер и проливной дождь в северных областях острова Лусон из-за тропической депрессии „Генри“, — сообщает ДСКЦ.