В Тобольске около 500 работников стройплощадки устроили драку

ЧП произошло в минувшие выходные. По данным агентства Ura.Ru, около 500 рабочих напали на автобус и автомобиль сотрудника предприятия. Причиной инцидента, по информации СМИ, стала задержка заработной платы.

"Было дано указание тщательно выяснить причины и обстоятельства происшествия, обратив особое внимание на возможные нарушения трудового законодательства и социальных прав работников", — сообщили агентству в областной прокуратуре

По словам пресс-секретаря компании «СИБУР Тобольск» Марины Ишханиди, часть работников субподрядной организации «Пандера» собралась у полевого офиса компании «Ренейссанс» (подрядчика — ред.), чтобы обсудить вопросы невыплаты заработной платы и условия проживания.

"В ходе обсуждения локально возникла конфликтная ситуация, в результате чего пострадал один водитель и автомобиль. Водитель направлен в больницу, угрозы жизни нет. Полиция совместно с администрацией строительного города провела с работниками профилактические мероприятия. В результате проверки информация о задержке выплаты заработной платы не подтвердилась", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что работники высказывали замечания к качеству питания, условиям проживания и транспортировки, которые, в случае их подтверждения после проверки, будут устранены. Сейчас ситуация на строительной площадке штатная, добавила Ишханиди.

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