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Рабочие устроили драку на стройке «Запсибнефтехима»
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Рабочие устроили драку на стройке «Запсибнефтехима» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В соцсетях появились сведения о массовой драке, случившейся на строительной площадке «Запсибнефтехима». В комментариях к записи в паблике «Криминальный Тобольск» появились люди, утверждающие, что их супруги и знакомые участвовали в потасовке.
По данным паблика, в инциденте участвовали пять сотен рабочих, которым субподрядчик не платил зарплату. Они разгромили автобус, напали на сотрудников службы безопасности.
В компании «СИБУР Тобольск» корреспонденту «ФедералПресс» подтвердили факт происшествия, отметив, что сейчас «ситуация на строительстве комплекса штатная», а информация о задержке зарплаты не подтвердилась.
«15 июля часть работников субподрядной организации «Пандера» (подрядчик — компания «Ренейссанс») собралась у полевого офиса компании «Ренейссанс», чтобы обсудить вопросы по заработной плате и условиям проживания. В ходе обсуждения пострадал один водитель и автомобиль. Водитель направлен в больницу, угрозы жизни нет. Полиция совместно с администрацией строительного городка провела с работниками профилактические мероприятия. В результате проверки информация о задержке выплаты заработной платы не подтвердилась. Работники субподрядчика высказывали общие замечания к условиям транспортировки, качеству питания и условиям проживания, которые в настоящее время проверяются, и, в случае подтверждения, будут устранены», — сказано в официальном комментарии.
Сейчас урегулированием обращений от рабочих занимается созданная на площадке рабочая группа, добавили в «СИБУР Тобольск».
Фото: сайт СИБУР.
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