Рабочие устроили драку на стройке «Запсибнефтехима»

В соцсетях появились сведения о массовой драке, случившейся на строительной площадке «Запсибнефтехима». В комментариях к записи в паблике «Криминальный Тобольск» появились люди, утверждающие, что их супруги и знакомые участвовали в потасовке.

По данным паблика, в инциденте участвовали пять сотен рабочих, которым субподрядчик не платил зарплату. Они разгромили автобус, напали на сотрудников службы безопасности.

В компании «СИБУР Тобольск» корреспонденту «ФедералПресс» подтвердили факт происшествия, отметив, что сейчас «ситуация на строительстве комплекса штатная», а информация о задержке зарплаты не подтвердилась.

«15 июля часть работников субподрядной организации «Пандера» (подрядчик — компания «Ренейссанс») собралась у полевого офиса компании «Ренейссанс», чтобы обсудить вопросы по заработной плате и условиям проживания. В ходе обсуждения пострадал один водитель и автомобиль. Водитель направлен в больницу, угрозы жизни нет. Полиция совместно с администрацией строительного городка провела с работниками профилактические мероприятия. В результате проверки информация о задержке выплаты заработной платы не подтвердилась. Работники субподрядчика высказывали общие замечания к условиям транспортировки, качеству питания и условиям проживания, которые в настоящее время проверяются, и, в случае подтверждения, будут устранены», — сказано в официальном комментарии.

Сейчас урегулированием обращений от рабочих занимается созданная на площадке рабочая группа, добавили в «СИБУР Тобольск ».

Фото: сайт СИБУР.