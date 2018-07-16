День металлурга. «Уральский медный прокат» наградил каждого десятого

Металлургия — базовая отрасль российской промышленности. Ее успех во многом зависит от профессионализма людей, которые буквально на «ты» с таким сложным производством. И в День металлурга они заслуженно получают теплые поздравления от руководства, родных и друзей. В канун Дня металлурга на предприятии «Уральский медный прокат» чествовал и тех, кто связал свою жизнь с одной из самых горячих и уважаемых профессий.

Почет и уважение

Двое сотрудников завода были удостоены звания «Почетный металлург», еще двоим — вручена высшая награда Оренбуржья — Почетная грамота Оренбургской области . Вручив традиционный поздравительный адрес генеральному директору ООО «Уральский медный прокат» Олегу Суслову от лица Правительства Оренбургской области, за многолетний и добросовестный труд сотрудников Общества наградил Николай Баганин, министр внутреннего государственного финансового контроля Оренбургской области. Нагрудный значок «Почетный металлург» получили вальцовщики холодного металла прокатного цеха Анатолий Кожевников и Сергей Сидоренков . Почетной грамотой Оренбургской области отмечены машинист крана, занятого на горячих участках работы плавильного цеха, Светлана Еремеева и мастер по ремонту оборудования прокатного цеха Николай Карпов

После церемонии награждения, поблагодарив всех металлургов гайского завода за ежедневный трудовой подвиг, Николай Иванович отметил большое значение предприятия в едином экономическом пространстве Оренбуржья.

Виктора Заварзина. По традиции торжественное мероприятие посетили Олег Папунин, глава Гайского городского округа и Фарит Минивалеев, председатель Совета депутатов, помощник депутата Государственной Думы Российской Федерации

Глава округа вручил 13–ти сотрудникам «Уральского медного проката»благодарственные письма и почетные грамоты за добросовестный труд и верность профессии от администрации Гайского городского округа. В свою очередь, Фарит Магданович, отметив особые заслуги руководства предприятия «Уральский медный прокат», вручил его генеральному директору Олегу Суслову благодарность от заместителя председателя комитета Государственной Думы по обороне, генерал-полковника Виктора Заварзина.

Кроме того, в дар заводу была передана книга епископа Иринея и икона, присутствовавшими на торжественном мероприятии, самим епископом Орским и Гайским Иринеем и благочинным Гайского округа протоиереем Игорем Никифоровым

Уникальная профессия

Поблагодарив всех гостей за высокую награду и ценные подарки со сцены, Олег Суслов тепло поздравил сотрудников предприятия.

«Металлург — это уникальная профессия, — сказал Олег Александрович. — Профессия для созидателей, творческих людей, которые одновременно — сильны духом и обладают запредельным чувством личной ответственности. И я благодарен своему коллективу за ощущение надежности и доброго будущего, которое он дарит и мне лично, и городу, и области. И стране. Уверен, что нашему коллективу по силам решать самые сложные задачи. Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!»

После чего руководством завода — Олегом Сусловым, генеральным директором ООО «Уральский медный прокат», Василем Радько, директором Гайского завода по обработке цветных металлов и Еленой Федотовой , заместителем генерального директора по управлению персоналом и обучению ГК «Akron Holding», еще 60 сотрудников коллектива были награждены и отмечены на сцене праздника.

Особого общественного признания в тот день удостоились еще пятеро сотрудников предприятия. В течение месяца металлурги отдавали голоса за своих коллег в пяти номинациях «Наставничество», «Надежда», «Преданность», «Компетентность» и «Ответственность» в рамках внутреннего конкурса «Заводская симпатия».

Всего в этот день награды получили 89 человек, то есть каждый десятый заводчанин! Металлурги «Уральского медного проката», который является одним из основных производителей плоского цветного проката в России , умеют работать: такое количество наград за добросовестный труд и особый вклад в развитие отрасли — прямое тому доказательство.

После награждения металлургов «Уральского медного проката» порадовало выступление лучших творческих коллективов Гайского городского округа. А финалом праздника стал салют из сотен воздушных шаров, который запустили сами сотрудники предприятия.