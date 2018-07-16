Почти 550 нарушений чистоты и порядка устранили в Подмосковье на минувшей неделе

В период с 9 по 15 июля по результатам проверок работников Госадмтехнадзора Московской области устранены 548 различных нарушений чистоты и порядка, также решены вопросы по 739 обращениям граждан, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

В результате операции «Пляж» и «Береговая Линия» приведены в порядок шесть участков береговых линий и три места отдыха у воды.

«Пресечено 22 нарушения тишины (в период с 9 по 15 июля — ред.) и покоя граждан. При проверке мест строительных и земляных работ приняты меры по шести фактам проведения работ без ордеров. В результате принятых Госадмтехнадзором мер ликвидировано 27 информационных носителей, размещенных без согласования», — сказала начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева

В рамках еженедельного надзора за содержанием автодорог и дорожной инфраструктуры оперативно устранены 23 нарушения.

Витушева отметила, что за минувшую неделю Госадмтехнадзором решены вопросы по 739 обращениям граждан.