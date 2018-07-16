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Почти 550 нарушений чистоты и порядка устранили в Подмосковье на минувшей неделе
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Почти 550 нарушений чистоты и порядка устранили в Подмосковье на минувшей неделе 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В период с 9 по 15 июля по результатам проверок работников Госадмтехнадзора Московской области устранены 548 различных нарушений чистоты и порядка, также решены вопросы по 739 обращениям граждан, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.
В результате операции «Пляж» и «Береговая Линия» приведены в порядок шесть участков береговых линий и три места отдыха у воды.
«Пресечено 22 нарушения тишины (в период с 9 по 15 июля — ред.) и покоя граждан. При проверке мест строительных и земляных работ приняты меры по шести фактам проведения работ без ордеров. В результате принятых Госадмтехнадзором мер ликвидировано 27 информационных носителей, размещенных без согласования», — сказала начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.
В рамках еженедельного надзора за содержанием автодорог и дорожной инфраструктуры оперативно устранены 23 нарушения.
Витушева отметила, что за минувшую неделю Госадмтехнадзором решены вопросы по 739 обращениям граждан.
Глава ведомства напомнила требование губернатора Московской области Андрея Воробьева о соблюдении областного законодательства в сфере благоустройства, чистоты и порядка на всей территории региона.
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