Парк имени Станислава Говорухина появится в Железноводске к сентябрю

Городской парк Железноводска начали реконструировать, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе горадминистрации.

К 1 сентября в парке должны появиться фонари, дорожки из плитки, новые лавочки, урны, детские и спортивные площадки. Заново открытый парк будет носить имя Станислава Говорухина , почётного гражданина Железноводска. Там проведут празднование Дня города.

На реконструкцию в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» потратят более 20 миллионов рублей из краевого бюджета. Проект благоустройства был выбран горожанами на голосовании 18 марта.