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Парк имени Станислава Говорухина появится в Железноводске к сентябрю
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Парк имени Станислава Говорухина появится в Железноводске к сентябрю 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Городской парк Железноводска начали реконструировать, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе горадминистрации.
К 1 сентября в парке должны появиться фонари, дорожки из плитки, новые лавочки, урны, детские и спортивные площадки. Заново открытый парк будет носить имя Станислава Говорухина, почётного гражданина Железноводска. Там проведут празднование Дня города.
На реконструкцию в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» потратят более 20 миллионов рублей из краевого бюджета. Проект благоустройства был выбран горожанами на голосовании 18 марта.
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