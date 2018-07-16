В Омске начали обустраивать сквер Героев-авиаторов

С детской площадки убирают старые конструкции, спортплощадку выравнивают и проводят наружное освещение. Сегодня, 16 июля, в Омске началось благоустройство сквера Героев-авиаторов на Левобережье. Работы идут по программе «Формирование комфортной городской среды».

В сквер зашла строительная техника подрядчика — ООО «РемСпецМаш». Уже ведется демонтаж устаревших металлических сооружений на детской площадке, выравнивание грунта на месте будущей спортивной зоны. Сотрудники АО «Омскэлектро» ведут укладку кабеля для линии наружного освещения.

— В течение недели мы планируем закончить все земляные работы, затем приступим к основному благоустройству, — рассказал заместитель директора ООО «СпецРемМаш» Рубик Савоян.

Компании предстоит обустроить асфальтовые дорожки, вымостить плиткой тротуары, смонтировать резиновое покрытие в зоне спортивного отдыха.

Напомним, реконструкция сквера, расположенного между многоквартирными домами №№ 1, 1а, 4, 5, 6 в Авиагородке, началась в прошлом году. Тогда там высадили около 200 деревьев: сосны, березы, липы, лиственницы и канадские клены. Также были посеяны газоны, устроен летний поливочный водопровод, уложена тротуарная плитка, отремонтирована сцена.

— Планируется обустроить более 2000 кв. м тротуаров из плитки и асфальтобетона. Здесь установят детские и спортивную площадку, высадят клумбу из 5000 цветов с символикой Кировского округа. Открытие сквера запланировано на 5 сентября, — пояснил глава Кировского округа Андрей Горбачев