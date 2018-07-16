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По программе Фонда капремонта в Псковской области приведут в порядок 18 домов
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По программе Фонда капремонта в Псковской области приведут в порядок 18 домов 

Псковская губерния 1 час назад
Фонд капитального ремонта Псковской области завершает конкурсные процедуры по капремонту ряда домов в Пскове и Великих Луках, пишет «МК в Пскове». Все закупки 16 июля были переведены на этап «работа комиссии». Речь идёт о 15 домах в Пскове и трёх домах в Великих Луках. По договорам до 6 ноября должны быть отремонтированы кровля в домах по улице Гражданской, 16 и на Рижском проспекте, 15, а также фасады в домах по Рижскому проспекту, 19 и Октябрьскому проспекту, 35. Работы обойдутся в сумму порядка 6,5 млн рублей. За 9,8 млн рублей отремонтируют дома по улицам 1-я Поселочная, 4, Некрасова, 4, Некрасова, 6, Октябрьский проспект, 26. Работу нужно будет выполнить до 15 октября. Ещё в 9,3 млн рублей обойдётся капремонт домов по улицам Советская, 56/2, Труда, 6, Черняховского, 2/29, Стахановская, 10, Советская, 53/15, 43, 35-а. Работы на этих объектах будут выполнены до 12 ноября. Работы в Великих Луках будут стоить 6,8 млн рублей, за эти средства до 15 октября отремонтируют различные системы водоснабжения и теплоснабжения в домах по улицам Некрасова, 4, Холмская, 7, проспект Ленина 10/29. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках»
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