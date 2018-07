Эммануэль Макрон забыл про жену и обнимался с президентом Хорватии

Эммануэль Макрон был счастлив победе сборной Франции на ЧМ-2018 по футболу. Политический лидер ликовал, бурно жестикулировал и обнимал всех, кто находился в радиусе метра. В объятья Макрона попала и красавица-президент Хорватии — Колинда Грабар-Китарович. Фотография, на которой Эммануэль целует Колинду, разлетелась по соцсетям.

А вот Брижит Макрон была обделена в тот вечер вниманием мужа. Первая леди Франции грустила, сидя на трибунах. После матча Владимир Путин подарил Брижит Макрон огромный букет цветов, тем самым подняв ей настроение...... 'We only want the Cup' — Macron to Putin ahead of World Cup final... #WorldCup2018 #WorldCupFinal #France #russia #macron #Putin #coratia #news #flowers #كاس_العالم_2018 #روسيا #بوتين #منتخب #فرنسا #كرواتيا

A post shared by مجلـــتي? صورة و معلومة (@winter_nights_10) on Jul 16, 2018 at 3:14am PDT Мелания Трамп и Брижит Макрон: кто выглядел эффектней на саммите в Брюсселе

Напомним, что Чемпионат мира по футболу завершился победой сборной Франции, которая обошла команду Хорватии со счетом 4:2. Для французских игроков эта победа в Чемпионате мира стала второй в истории — впервые они взяли кубок в 1998 году.