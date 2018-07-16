Ещё
Эммануэль Макрон забыл про жену и обнимался с президентом Хорватии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эммануэль Макрон забыл про жену и обнимался с президентом Хорватии 

Журнал ОК! 1 час назад
Эммануэль Макрон был счастлив победе сборной Франции на ЧМ-2018 по футболу. Политический лидер ликовал, бурно жестикулировал и обнимал всех, кто находился в радиусе метра. В объятья Макрона попала и красавица-президент Хорватии — Колинда Грабар-Китарович. Фотография, на которой Эммануэль целует Колинду, разлетелась по соцсетям.
Эммануэль и Брижит Макрон, Владимир Путин, Колинда Грабар-Китарович
А вот Брижит Макрон была обделена в тот вечер вниманием мужа. Первая леди Франции грустила, сидя на трибунах. После матча Владимир Путин подарил Брижит Макрон огромный букет цветов, тем самым подняв ей настроение...... 'We only want the Cup' — Macron to Putin ahead of World Cup final... #WorldCup2018 #WorldCupFinal #France #russia #macron #Putin #coratia #news #flowers #كاس_العالم_2018 #روسيا #بوتين #منتخب #فرنسا #كرواتيا
A post shared by مجلـــتي? صورة و معلومة (@winter_nights_10) on  Jul 16, 2018 at 3:14am PDT  Мелания Трамп и Брижит Макрон: кто выглядел эффектней на саммите в Брюсселе
Напомним, что Чемпионат мира по футболу завершился победой сборной Франции, которая обошла команду Хорватии со счетом 4:2. Для французских игроков эта победа в Чемпионате мира стала второй в истории — впервые они взяли кубок в 1998 году.
Журнал ОК!: последние новости
Что почитать для вдохновения: истории успеха Airbnb, Uber и Google «Россия, я ошибался!»: как иностранцы поменяли мнение о России на ЧМ-2018 11 самых плоских животов этого лета без фотошопа: Шейк, Перминова, Ратажковски
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин опоздал на встречу к Трампу233
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»200
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина433
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным41
Туринская плащаница оказалась подделкой338
Видео
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
05:24
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
00:14
Жириновского облили пивом
Происшествия
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
01:00
Адвокат Киркорова требует с 10-летней дочери $420 тыс.
Шоу-бизнес
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
04:50
У Депардье нашли долги в России
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение