В Красноярском крае переходят на альтернативные дорожные светильники

В течение года на автодороге Красноярск — Железногорск проходили испытания трёх альтернативных светодиодных светильников. Эксперты проверяли насколько они соответствуют заявленным характеристикам, какими преимуществами обладают по сравнению друг с другом. Один из приборов уже сошел с дистанции. А двух конкурентов проверяли по требованиям ГОСТ, стоимости оборудования, потребляемой мощности и надежности, а также по распределению освещения, защищенности прибора от влаги.

Победитель конкурса вскоре будет освещать развязку «Тихие зори», а также участок автодороги Красноярск-Солонцы, реконструкция которого будет проведена в течение двух лет в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».