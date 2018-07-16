Ещё
До стройки считанные дни: пустырь за кинотеатром «Русь» начали превращать в парк
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

До стройки считанные дни: пустырь за кинотеатром «Русь» начали превращать в парк 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Сейчас на объекте работают более десяти человек, идет подготовка к стройке, говорит подрядчик
За кинотеатром «Русь» кипит работа: до 1 октября пустырь должны превратить в парк отдыха с прогулочными и велосипедными дорожками, газонами и тренажерами. Подрядчик — ЗАО «Северная роза» — приступил к работам 12 июля.
— На данный момент здесь задействовано три единицы техники и более десяти человек. Мы завозим материалы и ведем подготовку территории к строительству: установили ограждение, делаем выторфовку, убираем ивняк, — рассказал главный инженер предприятия Андрей Богданов
Строительству парка предшествовал скандал победившего в конкурсе подрядчика с конкурентом: СК «Дельта-строй» попыталась обжаловать результаты аукциона после победы в нем ООО «Северная роза». Антимонопольщики нарушений не нашли, контракт был подписан.
— Для Архангельска сегодня это один из важнейших проектов, и его реализация находится на строгом контроле, Кроме того, мы просим неравнодушную общественность: обращайте внимание на то, что происходит на территории и если что-то вызовет сомнения, задайте вопрос: а почему так? Либо вы получите аргументированный ответ, либо сообщите нам, и мы проведем проверку. Этим парком мы с вами будем наслаждаться десятилетиями. И как мы его сейчас построим, так он и будет жить. Чем качественнее сделаем сейчас, тем меньше проблем возникнет в будущем, — подчеркнул глава Архангельска Игорь Годзиш.
Проект парка
29.ru: последние новости
Следственный комитет проводит проверку по делу убитой на работе няни Будет жарко: подборка горячих фотографий с северных пляжей Фонтан на Сульфате: из-за прорванной трубы затопило дом на улице Ильича
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин опоздал на встречу к Трампу248
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»199
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина433
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным40
Туринская плащаница оказалась подделкой341
Видео
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
05:24
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
00:14
Жириновского облили пивом
Происшествия
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
01:00
Адвокат Киркорова требует с 10-летней дочери $420 тыс.
Шоу-бизнес
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
04:50
У Депардье нашли долги в России
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение