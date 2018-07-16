До стройки считанные дни: пустырь за кинотеатром «Русь» начали превращать в парк

Сейчас на объекте работают более десяти человек, идет подготовка к стройке, говорит подрядчик

За кинотеатром «Русь» кипит работа: до 1 октября пустырь должны превратить в парк отдыха с прогулочными и велосипедными дорожками, газонами и тренажерами. Подрядчик — ЗАО «Северная роза» — приступил к работам 12 июля.

— На данный момент здесь задействовано три единицы техники и более десяти человек. Мы завозим материалы и ведем подготовку территории к строительству: установили ограждение, делаем выторфовку, убираем ивняк, — рассказал главный инженер предприятия Андрей Богданов

Строительству парка предшествовал скандал победившего в конкурсе подрядчика с конкурентом: СК «Дельта-строй» попыталась обжаловать результаты аукциона после победы в нем ООО «Северная роза». Антимонопольщики нарушений не нашли, контракт был подписан.

— Для Архангельска сегодня это один из важнейших проектов, и его реализация находится на строгом контроле, Кроме того, мы просим неравнодушную общественность: обращайте внимание на то, что происходит на территории и если что-то вызовет сомнения, задайте вопрос: а почему так? Либо вы получите аргументированный ответ, либо сообщите нам, и мы проведем проверку. Этим парком мы с вами будем наслаждаться десятилетиями. И как мы его сейчас построим, так он и будет жить. Чем качественнее сделаем сейчас, тем меньше проблем возникнет в будущем, — подчеркнул глава Архангельска Игорь Годзиш

Проект парка