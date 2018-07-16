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Сохранить жизнь. В Адыгее провели акцию против абортов
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Сохранить жизнь. В Адыгее провели акцию против абортов 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
Борьба за здоровье женщины — одна из основ современной медицины. Ключевой её аспект — профилактика абортов. Ему посвящена ежегодная Всероссийская информационно-просветительская акция «Подари мне жизнь!», которая в этом году прошла в Адыгее с 9 по 15 июля.
Семейная ценность
Акция «Подари мне жизнь!» проводится в республике с 2010 года
По словам пресс-секретаря Минздрава республики Оксаны Литвиновой, акция направлена не только на предотвращение абортов, но и на сохранение семейных ценностей и традиций. Основными её задачами являются информирование людей о медицинском и этическом вреде абортов, привитии молодёжи основ осознанного материнства.
В программе акции — консультации женщин специалистами Центра планирования семьи, видеолекции на темы современных методов конт-рацепции, непланируемой беременности, регулирования рождаемости, сексуального поведения и репродуктивного здоровья, аборта как фактора ухудшения здоровья будущих детей. Также тренинговые занятия, направленные на пропаганду семейных ценностей, проводятся в летне-оздоровительных лагерях.
Опасные последствия
По словам медиков, в медицине с конца 70-х годов появился термин «постабортный синдром». Во время операции убивают не только ребёнка — сама женщина страдает из-за последствий аборта. Среди них — воспалительные процессы, бесплодие, трудности последующего вынашивания. Но кроме физических осложнений, аборт вызывает душевные расстройства, изменения личности. Психологи чаще всего отмечают такие симптомы, как депрессия с чувством вины, скорбь и чувство обиды, беспомощность. Кроме того, женщины, сделавшие аборт, имеют проблемы со следующим ребёнком.
С 2011 г. на базе Перинатального центра Майкопской горбольницы функционирует Центр медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Специалисты центра совместно с акушерами-гинекологами проводят предабортное консультирование, сопровождают беременность женщин, планирующих отказаться от своих новорождённых детей.
Работа центра дала свои результаты: в прошлом году пред-абортное консультирование прошла 651 женщина, из них 139 отказались делать аборт. А за пять месяцев этого года консультирование прошли 372 женщины, из них 49 отказались от аборта.
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