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Дмитрий Сватковский: «На встрече чувствовался живой интерес, много вопросов, получился хороший диалог»
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Дмитрий Сватковский: «На встрече чувствовался живой интерес, много вопросов, получился хороший диалог» 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский посетил с рабочим визитом Лысковский район.
В городском парке Лыскова Дмитрий Сватковский поздравил жителей с Днем города и вручил благодарности от главы Нижегородской области Глеба Никитина. Также Дмитрий Сватковский посетил ФОК «Олимп», после чего вышел на лед и сыграл за команду лысковчан в хоккейном матче «Торпедо» (Лысково) и «Прогресс» (Большое Мурашкино. После матча и.о. заместителя губернатора посетил Лысковскую ЦРБ и пообщался с коллективом больницы. «На встрече чувствовался живой интерес, много вопросов, получился хороший диалог. У больницы неплохие показатели, но всегда есть к чему стремиться. Надо укреплять материально-техническую базу: ремонтировать помещения, фасад, строить новый лифт, обновить оборудование для компьютерного томографа. Взял все вопросы на контроль, будем заниматься. Обязательно сюда вернусь», — прокомментировал итоги встречи Дмитрий Сватковский. В завершении визита Дмитрий Сватковский встретился с жителями деревни Летнево Лысковского района. «Я благодарен жителям Летнева за очень гостеприимный и радушный прием. Но, конечно, говорили в основном о проблемах: о необходимости помогать малым населенным пунктам, о ремонте дорог, о строительстве дома культуры. В деревне есть клуб — точнее то, что от него осталось. У нас есть областная программа строительства модульных ДК. Попробуем решить вопрос с этой стороны», — сообщил и.о. замгубернатора.
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