Под Воронежем пройдет реконструкция афганских боев и операции «Кутузов» 

Организаторы объявили программу второго военно-исторического фестиваля «Воронежский фронт».
Полевой лагерь на Галкинской балке развернется 10-12 августа.
11 августа реконструкторы покажут зрителям, как проходило сражение воинов-интернационалистов с афганскими моджахедами. А 12 августа пройдет масштабная реконструкция орловской стратегической наступательной операции «Кутузов» 1943 года. В ней примет участие авиация, бронетехника с пиротехникой и спецэффектами.
«В этом году мы хотим показать героизм советских войск в ходе реконструкции некоторых эпизодов из военного конфликта на территории демократической республики Афганистан и запечатлеть в памяти гостей фестиваля один из ключевых моментов Великой Отечественной войны — Орловскую стратегическую наступательную операцию «Кутузов». Мы хотим дать возможность россиянам всех возрастов прочувствовать непростую историю нашей страны», — рассказал председатель ВРОО ВПК «Плацдарм 36» Дмитрий Галиулин.
В фестивале примут участие более 500 реконструкторов не только из России, но и Украины, Беларуси, Узбекистана. Гости смогут увидеть выставку оружия победы Великой Отечественной войны, музей авто-, мото— и бронетехники под открытым небом, полевой узел связи, военно-полевую кухню и медицинский отсек.