Под Воронежем пройдет реконструкция афганских боев и операции «Кутузов»

Организаторы объявили программу второго военно-исторического фестиваля «Воронежский фронт».

Полевой лагерь на Галкинской балке развернется 10-12 августа.

11 августа реконструкторы покажут зрителям, как проходило сражение воинов-интернационалистов с афганскими моджахедами. А 12 августа пройдет масштабная реконструкция орловской стратегической наступательной операции «Кутузов» 1943 года. В ней примет участие авиация, бронетехника с пиротехникой и спецэффектами.

«В этом году мы хотим показать героизм советских войск в ходе реконструкции некоторых эпизодов из военного конфликта на территории демократической республики Афганистан и запечатлеть в памяти гостей фестиваля один из ключевых моментов Великой Отечественной войны — Орловскую стратегическую наступательную операцию «Кутузов». Мы хотим дать возможность россиянам всех возрастов прочувствовать непростую историю нашей страны», — рассказал председатель ВРОО ВПК «Плацдарм 36» Дмитрий Галиулин.