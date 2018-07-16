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Китай подал жалобу в ВТО из-за тарифов США
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Китай подал жалобу в ВТО из-за тарифов США 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 16 июля — «Вести. Экономика». Министерство торговли Китая подало жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) относительно предложенных Вашингтоном тарифов на китайские товары в общей сложности на $200 млрд, передает Reuters.
На прошлой неделе министерство торговли заявило, что Китай немедленно подаст жалобу в ВТО против одностороннего решения США после угроз со стороны Вашингтона о введении 10%-ных тарифов на китайские товары.
Как писали «Вести. Экономика», председатель Европейского совета Дональд Туск призвал к совместным усилиям Китая, США и России, чтобы избежать торговых войн и реформировать ВТО для поддержания глобального порядка.
Туск выступил с соответствующим заявлением в понедельник, когда он и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прибыли в Пекин для переговоров с китайскими коллегами на 20-м саммите Китай-ЕС.
Туск сообщил, что ЕС и Китай договорились о дальнейшем развитии своего стратегического партнерства после «плодотворной встречи» в понедельник утром с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.
"Это общий долг Европы и Китая, Америки и России — не разрушать этот [глобальный] порядок, а улучшать его, — сказал Туск. — Не начинать торговые войны, которые так часто в нашей истории превращались в горячие конфликты, а смело и ответственно реформировать основанный на правилах международный порядок".
Он выступил за совместные усилия Китая, США и России по реформированию ВТО, поскольку «еще есть время, чтобы предотвратить конфликт и хаос».
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