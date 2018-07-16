Китай подал жалобу в ВТО из-за тарифов США

На прошлой неделе министерство торговли заявило, что Китай немедленно подаст жалобу в ВТО против одностороннего решения США после угроз со стороны Вашингтона о введении 10%-ных тарифов на китайские товары.

Туск выступил с соответствующим заявлением в понедельник, когда он и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прибыли в Пекин для переговоров с китайскими коллегами на 20-м саммите Китай-ЕС.

Туск сообщил, что ЕС и Китай договорились о дальнейшем развитии своего стратегического партнерства после «плодотворной встречи» в понедельник утром с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

"Это общий долг Европы и Китая, Америки и России — не разрушать этот [глобальный] порядок, а улучшать его, — сказал Туск. — Не начинать торговые войны, которые так часто в нашей истории превращались в горячие конфликты, а смело и ответственно реформировать основанный на правилах международный порядок".

Он выступил за совместные усилия Китая, США и России по реформированию ВТО, поскольку «еще есть время, чтобы предотвратить конфликт и хаос».