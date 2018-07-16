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В Омской области планируется построить 14 межпоселковых газопроводов
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В Омской области планируется построить 14 межпоселковых газопроводов 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Региональной программой газификации Омской области планируется в этом году завершить проектирование, а к 2020 году построить газопровод-отвод и ГРС-29 в Омске, а также четыре газопровода-отвода, пять газораспределительных станций и 14 межпоселковых газопроводов в Тюкалинском, Называевском, Большереченском районах за счёт привлечения инвестиций «Газпрома» в объёме более 3,3 млрд рублей. Об этом сообщается на портале правительства региона.
Также в рамках государственных программ с 2018 по 2020 годы планируется строительство внутрипоселковых газопроводов для газификации 12-ти тысяч квартир в 43 сельских населенных пунктах Тюкалинского, Называевского, Большереченского и Одесского районов. Из бюджетов всех уровней на эти цели предполагается направить 436 млн рублей.
Однако сегодня на селекторном совещании врио губернатора Омской области Александр Бурков указал главам районов на крайне сслабую подготовку проектно-сметной документации, что снижает шансы районов на включение в региональные программы и получение средств областного бюджета на важные для сельских жителей проекты. Тем более, что сейчас рассматривается возможность выделения субсидий из областного и федерального бюджета на строительство внутрипоселковых газопроводов в пяти населенных пунктах Москаленского муниципального района (с. Тумановка, д. Виноградовка, д. Красный цвет, д. Обновление, д. Губернское).
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