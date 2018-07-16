В Омской области планируется построить 14 межпоселковых газопроводов

Региональной программой газификации Омской области планируется в этом году завершить проектирование, а к 2020 году построить газопровод-отвод и ГРС-29 в Омске , а также четыре газопровода-отвода, пять газораспределительных станций и 14 межпоселковых газопроводов в Тюкалинском Называевском , Большереченском районах за счёт привлечения инвестиций «Газпрома» в объёме более 3,3 млрд рублей. Об этом сообщается на портале правительства региона.

Также в рамках государственных программ с 2018 по 2020 годы планируется строительство внутрипоселковых газопроводов для газификации 12-ти тысяч квартир в 43 сельских населенных пунктах Тюкалинского, Называевского, Большереченского и Одесского районов. Из бюджетов всех уровней на эти цели предполагается направить 436 млн рублей.