В Челябинской области собрали налогов, достаточных для завершения метро

Это примерна та сумма, которой не хватает для завершения строительства метрополитена в Челябинске , включая составы и благоустройство прилегающих к станциям территорий. Однако быстрого завершения работ вновь ожидать не следует, так как перечисленные средства пошли на пополнение всех объёмов бюджетов.

Всего за первое полугодие этого года в Челябинской области получено 115,7 млрд рублей, почти треть которых — 40,9% ­— ушли в федеральный бюджет. Из 74,8 млрд рублей область оставила себе 60,4 миллиарда, а 14,4 млрд направила в муниципалитеты.

«Относительно января-июня прошлого года объем платежей вырос на 10,6%, или 11,1 млрд рублей. Традиционно крупнейшими налогоплательщиками стали обрабатывающие предприятия, к которым относятся и металлурги, составившие 42,4% всех налоговых поступлений. По сравнению с первым полугодием прошлого года их размер вырос на 13,1% или 48,6 млрд рублей», — отметили в УФНС по Челябинской области.

В ведомстве отметили рост на 27,6% отчислений с торговли — за полгода они составили 14,6 млрд рублей.