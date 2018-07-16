Ещё
В Челябинской области собрали налогов, достаточных для завершения метро
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Челябинской области собрали налогов, достаточных для завершения метро 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Налоговая служба Челябинской области перечислила в консолидированный бюджет региона 74,8 млрд рублей.
Это примерна та сумма, которой не хватает для завершения строительства метрополитена в Челябинске, включая составы и благоустройство прилегающих к станциям территорий. Однако быстрого завершения работ вновь ожидать не следует, так как перечисленные средства пошли на пополнение всех объёмов бюджетов.
Всего за первое полугодие этого года в Челябинской области получено 115,7 млрд рублей, почти треть которых — 40,9% ­— ушли в федеральный бюджет. Из 74,8 млрд рублей область оставила себе 60,4 миллиарда, а 14,4 млрд направила в муниципалитеты.
«Относительно января-июня прошлого года объем платежей вырос на 10,6%, или 11,1 млрд рублей. Традиционно крупнейшими налогоплательщиками стали обрабатывающие предприятия, к которым относятся и металлурги, составившие 42,4% всех налоговых поступлений. По сравнению с первым полугодием прошлого года их размер вырос на 13,1% или 48,6 млрд рублей», — отметили в УФНС по Челябинской области.
В ведомстве отметили рост на 27,6% отчислений с торговли — за полгода они составили 14,6 млрд рублей.
АиФ: последние новости
В Челябинске планируется освоить выпуск штабелеров и погрузчиков «Балканкар СМИ сообщили о гибели человека после ЧП в челябинском парке аттракционов Власти разбазаривают госимущество в Челябинской области – ОНФ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин опоздал на встречу к Трампу
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»200
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина433
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным40
Туринская плащаница оказалась подделкой341
Видео
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
05:24
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
00:14
Жириновского облили пивом
Происшествия
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
01:00
Адвокат Киркорова требует с 10-летней дочери $420 тыс.
Шоу-бизнес
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
04:50
У Депардье нашли долги в России
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение