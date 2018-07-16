Курортный сбор: как его будут собирать

Курортный сбор в Краснодарском крае начали взимать с отдыхающих в понедельник, 16 июля. Что это за сбор, кто и кому его должен платить и в каких регионах он ещё действует?

Суть курортных сборов

В этом году в России начался эксперимент по сбору платы за пользование курортной инфраструктурой, в народе — курортный сбор. Всего в нём участвуют четыре субъекта — Ставропольский, Алтайский и Краснодарский края и Крым . Первые два региона взимают курортный сбор с 1 мая 2018 года. В Краснодарском крае в связи с чемпионатом мира по футболу старт эксперимента перенесли на 16 июля. В Крыму сборы с курортников начнут взимать с 1 мая 2019 года.

Регионы сами определяли размер сбора и конкретные города и посёлки, где будет действовать эксперимент. За пределами этих курортов взимание курортного сбора неправомерно.

Кому платить?

Плату взимают официально зарегистрированные пансионаты, санатории, гостиницы, отели, хостелы и прочие места для размещения граждан.

Нелегальные предприниматели не являются операторами курортного сбора, поэтому не стоит верить местным жителям, которые сдают отдыхающим свои квартиры «без документов» — под видом сбора они попросту хотят содрать с приезжих больше денег. То же самое касается экскурсий и музеев, сувениров, ресторанов, аттракционов и прочих развлечений курортников — никто из них не имеет права взимать курортный сбор, этим занимаются только гостиницы и отели.

Кто должен платить?

Платить сбор должны только совершеннолетние граждане, которые размещаются в гостинице или хостеле больше чем на 24 часа. Оплата может производиться в любой день вплоть до момента выезда из номера или комнаты.

Немного другие правила в Краснодарском крае — там сбор взимают в день заезда. Если отдыхающий выезжает из санатория раньше, чем планировал, сбор за «непрожитые» дни ему должны вернуть.

37,6 миллиона рублей собрали в Ставропольском крае за первые два месяца эксперимента. От уплаты курортного сбора, кроме 19 льготных категорий, освобождены местные жители городов-курортов. Среди льготников — ветераны боевых действий, инвалиды, малоимущие и люди, проходящие специализированное лечение на курортах. Граждане, освобождённые от уплаты сбора, должны предоставлять оригинал или заверенную копию документа, подтверждающего льготный статус.

Сколько составляет курортный сбор?

Размер сбора фиксированный, в каждом регионе свой. Но есть общие ограничения: в 2018 году он не может быть выше 50 рублей, с 2019-го — не выше 100 рублей. Сбор не может быть включён в стоимость проживания, его нужно оплачивать отдельно. При этом оператор сбора должен выдать документ об оплате.

Что будет за отказ платить курортный сбор?

Несоблюдение требований эксперимента влечёт административную ответственность. Это касается как операторов сбора, так и самих отдыхающих. За неоплату курортного сбора с отпускника взыщут штраф в размере от 500 до двух тысяч рублей. Обязанность составлять административные протоколы на нарушителей возложена на местные муниципалитеты.

Железноводске, Пятигорске и 4 миллиона рублей собрали в алтайском городе-курорте Белокуриха с начала введения курортного сбора. Как показывает опыт Ставрополья, процент нежелающих платить сбор довольно мал — всего три процента. В частности, за первые два месяца эксперимента в Ессентуках Кисловодске отдохнуло около 85 тысяч человек, около 73 тысяч из них заплатили сбор. Ещё 9,7 тысячи не платили, так как принадлежали к льготной категории. Из оставшихся 2,5 тысячи «уклонистов» штрафом поплатились всего 100 граждан.

Куда пойдут деньги?

Суть курортного сбора легко понять из его официального названия — это взносы отдыхающих за пользование курортной инфраструктурой.

Собранные средства операторы (владельцы гостиниц и пр.) перечисляют в местный бюджет, точнее — в целевой фонд. Деньги из него будут потрачены на развитие и содержание объектов курортной инфраструктуры, расположенных в городах — участниках эксперимента. Например, на эти деньги будут озеленять парки и скверы, содержать пляжи, благоустраивать набережные и так далее.