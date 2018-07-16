Греческая богиня: Наталья Водянова на гала-коктейле Louis Vuitton 

В предверии финала Чемпионата мира в в бутике Louis Vuitton в ГУМе состоялся гала-коктейль, который посетило множество знаменитостей, в том числе и Наталья Водянова.
Для вечера модель выбрала нежно-розовое платье в пол Louis Vuitton, оголившее ее хрупкие плечи. Изящный look Наталья дополнила босоножками на небольшом каблуке и сделала укладку с крупными локонами на один бок. В этом образе модель была похожа на греческую богиню.
На мероприятии она появилась в сопровождении своего возлюбленного Антуана Арно и детей от первого брака: 12-летней дочерью Невой и 10-летним сыном Виктором.
Гостям были представлены коллекционные сундуки Louis Vuitton с футбольными мячами, а также главный трофей чемпионата — Кубок мира. Мероприятие также посетили Яна Рудковская, Ксения Собчак, Егор Крид, и многие другие.