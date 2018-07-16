Греческая богиня: Наталья Водянова на гала-коктейле Louis Vuitton

Для вечера модель выбрала нежно-розовое платье в пол Louis Vuitton, оголившее ее хрупкие плечи. Изящный look Наталья дополнила босоножками на небольшом каблуке и сделала укладку с крупными локонами на один бок. В этом образе модель была похожа на греческую богиню.