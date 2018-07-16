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Москвичи предпочитают самокаты без тормозов
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Москвичи предпочитают самокаты без тормозов 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Жители столицы в летний период все больше отдают предпочтений такому виду транспорта, как электросамокат, отмечают аналитики Яндекс. Маркета. По их данным неэлектрические самокаты были популярнее в 2016 году, тогда на них приходилось 89% всех запросов пользователей в категории самокатов. В 2017 году спрос на них заметно снизился до 67%, зато вырос интерес к электрическим моделям. В этом году доля спроса на электрические самокаты продолжила расти. Сейчас уже 39% пользователей выбирают электрические самокаты и 61% — неэлектрические. Примечателен тот факт, что до 70% потребителей готовы приобретать самокаты без амортизаторов и ручного тормоза.
В Топ-5 самых популярных моделей неэлектрических самокатов в июне 2018 года вошли:
Спортивный самокат Tech Team TT Duke 101  Внедорожный самокат Novatrack STAMP N2  Городской самокат Hello Wood HW Micron XL-1  Городской самокат ReAsfalto Diablo 200  Городской самокат Razor A5 Lux  Электросамокаты, спрос на которые на Яндекс. Маркете растет уже несколько лет подряд и в июне этого года он был в 3,5 раза выше, чем в июне 2016 года.
Топ-5 самых популярных моделей электросамокатов в июне 2018 года:
Xiaomi Mijia Electric Scooter
Ninebot Kickscooter ES2  Ninebot KickScooter ES4  Ninebot Kickscooter ES1  Сactus CS-ESCOOTER-S2  Аналитики Яндекс. Маркета также оценили популярность моделей. Самым популярным брендом среди всех видов самокатов стал Xiaomi (почти 14% от всех запросов), на втором месте — самокаты производителя Tech Team (12,5% от всех запросов). Также среди востребованных производителей оказались Ninebot, Razor и Novatrack. Электрический тип самокатов интересует почти 40% пользователей. Городской тип самокатов занял вторую строчку рейтинга (31,5% от всех запросов). Кикборды, спортивные и внедорожные самокаты выбирали реже.
Пользователей Яндекс. Маркета чаще всего интересовали самокаты с колесами из полиуретана — почти 50% от всех запросов. Материал пользуется спросом благодаря своей прочности. Самокаты с колесами из резины востребованы на сервисе почти в 2 раза меньше. Более половины пользователей выбирали модели, у которых рама сделана из алюминиевого сплава.
Из-за удобства транспортировки и хранения потребители интересовались складными самокатами — почти 67% от общего спроса. Почти 70% готовы приобрести самокат без амортизатора и 64% — без ручного тормоза.
Наиболее популярны самокаты весом от 5 до 12 кг (30%) и от 12 до 15 кг (30%). 22% пользователей выбирают модели весом от 3 до 5 кг.
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