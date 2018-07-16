Вытащили невод с нельмой и муксуном. В Самбурге гостей праздника учили рыбачить

В селе Самбург Пуровского района прошли традиционные торжественные мероприятия, посвященные Дню рыбака.

В этом году один из главных праздников местных жителей, традиционно связанный со стартом путины, совпал с 85-летием старейшего сельскохозяйственного предприятия Ямала — АО «Совхоз Пуровский». Поздравить самбуржцев приехали представители администрации Нового Уренгоя, а также топливно-энергетических компаний, ведущих деятельность на территории Пуровского района. Делегацию компании «Газпром добыча Уренгой» возглавил исполняющий обязанности заместителя генерального директора по управлению персоналом Андрей Кривошеев.

«Рыболовство — одно из традиционных ремесел, характерных для нашей земли. От имени генерального директора « Газпром добыча Уренгой » Александра Корякина и многочисленного коллектива предприятия поздравляю сотрудников совхоза «Пуровский» с 85-летием и жителей села Самбург с Днем рыбака! Наша компания на протяжении многих лет поддерживает деловые и дружеские связи с администрациями села и совхоза, что вылилось во многие совместные проекты, такие как «Будущее вместе — Самбург» и «Дарим тепло». Все мы надеемся на дальнейшее плодотворное двустороннее сотрудничество», — отметил в приветственной речи Андрей Кривошеев.

Главе села Самбург Дмитрию Ишимцеву на социально-экономическое развитие муниципалитета он вручил от газодобывающего предприятия денежный сертификат на 300 тыс. рублей, — сообщает служба по связям с общественностью и средствами массовой информации газодобывающего предприятия.

В число праздничных мероприятий вошли экскурсии, знакомство с жизнью и бытом рыболовов края и работников совхоза, соревнования по перетягиванию каната между сборными гостей и коллектива сельскохозяйственного предприятия. Самым запоминающимся событием для гостей стала примерка на себя роли местных рыбаков. Под руководством опытного бригадира Альберта Адера они закидывали и тянули 300-метровый невод. Улов получился не самым богатым по количеству, зато порадовал качеством. В сети попали представители самых ценных пород ямальского «живого серебра» — несколько нельм и муксунов.