Два военных вертолета ВКС РФ вернулись из Сирии

"Два вертолета Ми-8АМТШ объединения ВВС и ПВО Центрального военного округа из Сирии вернулись в пункты постоянной дислокации в Новосибирской области . Экипажи вертолетов и боевые машины вернулись домой после успешного выполнения специальных задач по борьбе с международным терроризмом в Сирийской Арабской Республике", — рассказали в ведомстве.

Накануне на аэродроме Хмеймим вертолеты были подготовлены для перевозки и загружены в самолет Ан-124 «Руслан» военно-транспортной авиации.

Несколько месяцев летчики совершали вылеты, в том числе ночью, обеспечивая мониторинг обстановки в районах зон деэскалации. Вернувшиеся военные представлены к государственным и ведомственным наградам.