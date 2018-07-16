Более 400 заявок поступило на участие в новой смене уральского центра по модели «Сириуса»

ЕКАТЕРИНБУРГ , 16 июля. / ТАСС /. Более 400 заявок поступило на участие в третьей смене Уральского образовательного центра «Золотое сечение», который создан в Свердловской области по модели сочинского «Сириуса». Об этом в понедельник сообщили в департаменте инвестиционной политики региона.

"В этот раз в направлении «Наука» большое внимание будет уделено углубленному изучению химии, биологии, а также телемедицине. Всего на смену было подано 435 заявок из 46 муниципальных образований Свердловской области. Самый большой конкурс был по направлению «Изобразительное искусство» — четыре человека на место", — приводятся в сообщении слова директора фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» Елены Коротковой

В департаменте уточнили ТАСС, что всего на смену было отобрано 200 человек. «Обучение будет проходить по четырем направлениям: „Наука“, „Искусство“, „Промыслы“ и „Спорт“. Занятия будут проходить в городе Новоуральске и завершатся 1 августа. Следующая летняя смена „Золотого сечения“ пройдет в Екатеринбурге, она стартует 5 августа и завершится 26 августа», — уточнили в департаменте.

Ранее сообщалось, что Свердловская область стала первым регионом России , в котором в рамках соглашения о сотрудничестве с центром «Сириус» создан региональный образовательный центр для обучения талантливых детей. Задачами центра являются выявление, сопровождение и адресная поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, естественных наук, научного и технического творчества, физической культуры и спорта.

Пилотная смена центра «Золотое сечение» прошла в августе 2017 года, вторая смена завершилась в апреле 2018 года. По ее итогам впервые между выпускниками и IT-компаниями были подписаны 10 отложенных трудовых контрактов. Ранее Короткова сообщила журналистам, что в дальнейшем центр планирует сохранить практику подписания подобных контрактов.