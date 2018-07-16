В 77 регионах поддержали обновление пенсионной системы

Госдуму продолжают поступать отзывы из регионов о правительственном законопроекте по улучшению пенсионной системы. На данный момент инициативу Кабмина поддержали 77 регионов страны.

Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подтвердил, что среди отзывов из 77 регионов нет ни одного отрицательного. «Были отзывы, содержащие определенные предложения по реализации изменений в пенсионном законодательстве», — уточнил парламентарий.

При этом в комитет поступили консолидированные отзывы от более чем 50% российских регионов, добавил Нилов:

Консолидированной позиция региона считается тогда, когда ее высказывают и высший исполнительный орган, и высший законодательный органы власти субъекта РФ , — цитирует Нилова «Интерфакс»

В нижней палате парламента все еще получают отзывы о правительственном законопроекте из регионов: крайний срок их подачи — 17 июля.

Как ранее писал «Ридус» , законопроект о повышении пенсионного возраста будет рассматриваться в нижней палате парламента 19 июля. Правительственная инициатива предполагает постепенное повышение пенсионного возраста со следующего года. В результате этой реформы возраст выхода на пенсию составит 65 лет для мужчин и 63 года для женщин.

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