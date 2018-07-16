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В 77 регионах поддержали обновление пенсионной системы
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В 77 регионах поддержали обновление пенсионной системы 

Ридус 1 час назад
В Госдуму продолжают поступать отзывы из регионов о правительственном законопроекте по улучшению пенсионной системы. На данный момент инициативу Кабмина поддержали 77 регионов страны.
Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подтвердил, что среди отзывов из 77 регионов нет ни одного отрицательного. «Были отзывы, содержащие определенные предложения по реализации изменений в пенсионном законодательстве», — уточнил парламентарий.
При этом в комитет поступили консолидированные отзывы от более чем 50% российских регионов, добавил Нилов:
Консолидированной позиция региона считается тогда, когда ее высказывают и высший исполнительный орган, и высший законодательный органы власти субъекта РФ, — цитирует Нилова «Интерфакс».
В нижней палате парламента все еще получают отзывы о правительственном законопроекте из регионов: крайний срок их подачи — 17 июля.
Как ранее писал «Ридус», законопроект о повышении пенсионного возраста будет рассматриваться в нижней палате парламента 19 июля. Правительственная инициатива предполагает постепенное повышение пенсионного возраста со следующего года. В результате этой реформы возраст выхода на пенсию составит 65 лет для мужчин и 63 года для женщин.
Накануне знаменитый кардиохирург Лео Бокерия высказал мнение, что работа в преклонном возрасте — один из наиболее действенных способов сохранения здоровья. «Это известный факт. Максимальная социализированность — это тренинг для высшей нервной деятельности, зрения», — считает Бокерия.
Ранее первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что пособие по безработице для уволенных за несколько лет до выхода на пенсию будет увеличено — при этом время активной жизни россиян после выхода на пенсию не изменится после вступления в силу закона об изменении пенсионной системы.
В свою очередь глава Министерства труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что в 2018 году рост пенсий в два раза превысит уровень инфляции. «Мы привыкли за прошлые годы жить в других масштабах, когда инфляция 10%, в 12% в год, и нам кажется, что когда пенсии индексируют на 3—4%, это очень мало. Но это сопоставимо с инфляцией в этом году! В 2018 году пенсии были проиндексированы на 3,7% при инфляции 2,5%. Это в полтора почти раза больше роста цен. Такого не было никогда в прошедшие периоды», — подчеркнул глава ведомства.
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