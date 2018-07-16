В Госдуме призвали снизить число торговых точек продаж алкоголя и питейных заведений в жилых домах

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин выступил с инициативой снижения количества торговых точек продаж алкогольной продукции и питейных заведений в многоквартирных жилых домах. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, посвященной запрету продажи алкоголя в спальных районах и жилых домах.

«Количество точек продаж алкоголя в многоквартирных жилых домах зашкаливает. Мы вместе с экспертным сообществом будем разрабатывать определенные критерии оценки, чтобы постепенно эту ситуацию менять. Мы должны уменьшить количество продаж и этих торговых точек в многоквартирных домах, а также рюмочных и пивнушек, которые не должны быть в жилых домах. Жилые дома — это место отдыха наших граждан», — сказал Н. Говорин.

По его словам, необходимо принять меры по снижению спроса на алкогольную продукцию, а также меры по законодательному регулированию социальной рекламы, которой в настоящее время недостаточно.

«Это те меры, которые направлены на снижение потребления алкоголя. Снижение времени продаж, снижение плотности точек продаж. Это те механизмы, которые могут быть реализованы в каждом муниципальном образовании по типу местного запрета», — добавил депутат.