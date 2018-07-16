Эксперты: увеличение пенсионного возраста не помешает молодым получить работу

МОСКВА , 16 июля. / ТАСС /. Увеличение пенсионного возраста не помешает трудоустройству молодежи, однако может поменять стратегии поведения на рынке труда: молодым стоит подумать о совместительстве и развитии разных навыков, а людям старшего возраста о своевременном повышении квалификации или смене профессии. Такое мнение ТАСС высказали эксперты в области трудовых отношений.

Ранее сообщалось, что Госдума 19 июля в первом чтении рассмотрит законопроект о постепенном повышении возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.

"У нас идет процесс сокращения численности населения трудовых возрастов и увеличивается число учащихся. Это приведет к тому, что большой конкуренции возрастов, которые выходили бы на пенсию, и тех, которые вступают в трудовой возраст, не будет", — сказал ТАСС научный руководитель "Высшей школы экономики" , экс-министр экономики (1995-1997) Евгений Ясин

По его мнению, Россия вступает в такой период, когда «будет достаточно большое количество людей, которые будут иметь несколько мест работы, менять их постоянно».

Ранее глава Минтруда Максим Топилин также отметил, что приток новой рабочей силы в ближайшие годы будет сокращаться, и этот фактор позволит пожилым трудоустроиться. В свою очередь глава Роструда Всеволод Вуколов отмечал, что специальные образовательные программы для людей 45-50 лет должны помочь им сохранить работу.

"Сейчас нет больших трудностей для молодых получить первую работу. Если вы решили в самом молодом возрасте сразу пойти заниматься физическим трудом, престарелые люди для вас не составляют конкуренцию. Спрос на рабочую силу возрастает. С другой стороны, я бы прежде всего думал о продолжении получения образования", — отметил Ясин.

Без потрясений на рынке труда

Эксперт уверен, что возможный рост общей безработицы не будет существенным.

"Сейчас большая часть новых пенсионеров не увольняются немедленно, а еще работают два — четыре года. Этот срок, продолжение их занятости, будет увеличиваться. В какой степени — сказать нельзя пока, как и сказать, что какая-то их часть будет пополнять ряды безработных. Я не сказал бы, что это сулит нам очень большую опасность. Это не столь существенно, если брать в каждый конкретный момент", — отметил Ясин.

По мнению эксперта, нивелировать рост числа нетрудоустроенных граждан поможет развитие малого и среднего бизнеса в стране.

"Я ожидаю и считаю целесообразным развитие малого бизнеса. [Появится] большое количество молодых, небольших предприятий со своими хозяевами, средние предприятия и такие люди, которые не держатся за одну работу, они нанимаются по аутсорсингу, выполняют какие-то обязанности. Это не связано с пенсионной реформой, это общая ситуация, которая уже реализована в Европе. Там доля малых и средних предприятий гораздо больше, чем у нас, значит, нам тоже придется ориентироваться на формирование общества, в котором будет гораздо более свободное движение рабочей силы", — сказал эксперт.

Реформа в позитивном ключе

Несмотря на «определенные психологические трудности», которые реформа создает человеку предпенсионного возраста, «который хотел через пару лет уходить на пенсию, но вынужден теперь поменять свои планы», по мнению Ясина, законопроект возник своевременно. «Откладывать эту реформу тоже нельзя, потому что чем дальше мы откладываем, тем больше трудностей будет возникать у нашего государства и общества», — уверен Ясин.

Директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин также видит положительный эффект от реформы. «Если говорить про макроуровень, то с учетом того, что на рынок труда выходит относительно небольшое поколение молодых, то повышение возраста компенсирует недостачу трудовых ресурсов», — прокомментировал ситуацию Горлин.

Постоянно учиться

Горлин также исключает возрастную конкуренцию за рабочие места, так как молодежь предпочитает выбирать другие профессии. По его мнению, главное качество, которое поможет начинающим специалистам найти работу — умение адаптироваться. «Нужно иметь какую-то первую профессию, но потом постоянно переучиваться, доучиваться и иметь навыки, позволяющие менять сферу занятости», — объяснил эксперт. Отсутствие этого качества, по словам Горлина грозит снижением конкуренции на рынке труда.

С ним лишь отчасти согласен проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов , в 2007-2012 годах занимавший пост заместителя министра здравоохранения и социального развития РФ.

"Когда есть утверждение, что молодежь не сталкивается на рынке труда с лицами старшего поколения, это касается исключительно очень небольшого сектора экономики, в основном связано с информационными технологиями. Плюс ко всему прочему, молодежь не ходит в дворники, в гардеробщики, и с трудом осваивает профессии, связанные с физическим трудом", — отметил он.

В целом, констатировал Сафонов, в течение последних 25 лет наблюдается отрицательный тренд в экономике — рабочие места больше сокращаются, чем создаются.

Программы трудоустройства

Ранее Минтруд заявлял, что на портале «Работа в России», на котором публикуется информация о вакансиях, дополнительных программах обучения и возможности прохождения практики и стажировок, молодые люди еще до выпуска могут получать все необходимые услуги по трудоустройству в электронном виде, а также взаимодействовать с работодателями. С помощью сайта предполагается снизить безработицу среди молодежи и обеспечить 100% охват выпускников мероприятиями по трудоустройству.