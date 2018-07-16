В Нижнем Новгороде все пляжи соответствуют требованиям СинПиН

Все официальные пляжи в Нижегородской области , по состоянию на 13 июля, соответствуют требованиям СанПиН, сообщает управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Напомним, что в 2018 году в регионе действуют 32 официальных пляжа, из них 16 в Нижнем Новгороде.

По состоянию на 13 июля специалисты регионального управления Роспотребнадзора провели более 600 лабораторных исследований воды в зонах рекреации. Исследования проводились на санитарно-химические, микробиологические, вирусологические и паразитологические показатели.

По санитарно-химическим и микробиологическим показателям все отобранные пробы в пределах фоновых значений, паразитарного, вирусного загрязнения воды, а также патогенной микрофлоры не выявлено.