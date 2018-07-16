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Биржи АТР закрылись в основном снижением на статистике из КНР
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Биржи АТР закрылись в основном снижением на статистике из КНР 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника преимущественно в «красной зоне» на фоне противоречивой статистики из Китая, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,61% — до 2814,04 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — вырос на 0,36%, до 1602,84 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,05% и составил 28539,66 пункта, корейский KOSPI — снизился на 0,39%, до 2301,99 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 завершил торги снижением на 0,43%, достигнув уровня в 6241,5 пункта.
Биржи Японии закрыты в понедельник в связи с национальным праздником. По итогам пятницы японский Nikkei 225 вырос на 1,85%, до 22597,35 пункта.
В центре внимания азиатских инвесторов в понедельник оказалась статистика из Китая. Как сообщило государственное статистическое бюро КНР, ВВП страны по итогам первого полугодия 2018 года вырос на 6,8% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, что совпало с экспертными прогнозами.
Вместе с тем, участников рынка насторожил ряд других ключевых статданных. Так, объем промышленного производства страны в июне вырос в годовом выражении на 6% против 6,8% месяцем ранее. Аналитики ждали значения показателя на отметке 6,5%. Кроме того, трейдеры обратили внимание на замедление роста общего социального финансирования в КНР и роста инвестиций в основной капитал.
"Статистическое бюро теперь начинает публично признавать, что китайская экономика теряет обороты. Это должно обеспечить чиновникам оправдание для перехода к более стимулирующей политике" — приводит издание The Wall Street Journal мнение старшего экономиста Capital Economics по Китаю Джулиана Эванс-Притчарда (Julian Evans-Pritchard).
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