Двое французов погибли во время празднования победы на ЧМ-2018

Во Франции во время празднования победы национальной команды на чемпионате мира погибло несколько человек. На данный момент полиция насчитала две жертвы, сообщает Le Monde

По информации источника, в городе Анси погиб 42-летний местный житель. Празднуя успех сборной, он прыгнул в канал в центре города, но из-за низкого уровня воды получил тяжелую травму и скончался. Другой пострадавший был жителем города Сен-Феликсе. Он отмечал успех национальной команды на «мундиале» в своём автомобиле и врезался в дерево. Сотрудники местной больницы не смогли спасти водителя.

Также издание отмечает, что празднования победы на чемпионате мира во многих французских городах переросли в массовые беспорядке в результате которых много людей было задержано полицией или обратилось в местные больницы с различными травмами.

Ранее «СП» писала, что сборная Франции стала победителем чемпионата мира по футболу в России . В финальном мачте, прошедшем на поле московского стадиона «Лужники», подопечные Дидье Дешама взяли верх над командой Хорватии . Встреча завершилась со счетом 4:2.

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