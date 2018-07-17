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Профильный комитет Госдумы поддержал законопроект о повышении пенсионного возраста
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Профильный комитет Госдумы поддержал законопроект о повышении пенсионного возраста 

Rambler News Service 1 час назад
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал внесённый правительством законопроект о повышении пенсионного возраста и рекомендовал его к рассмотрению в I чтении, передает корреспондент RNS.
Ранее законопроект поддержали комитет Госдумы по бюджету и налогам и комитет по охране здоровья.
В июне правительство России внесло в Госдуму законопроект о внесении изменений в пенсионную систему. Документ предполагает повышение пенсионного возраста на уровне 65 лет для мужчин и 63 года для женщин, возрасты выхода на пенсию планируются повышать поэтапно: увеличивать ежегодно на один год в период с 2019 по 2034 годы.
В Минтруде позже заявили, что продолжительность жизни к моменту завершения переходного периода по повышению пенсионного возраста в России вырастет, составив к 2034 году у женщин 85,3 года, у мужчин к 2028 году — 75,1 года.
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