Профильный комитет Госдумы поддержал законопроект о повышении пенсионного возраста

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал внесённый правительством законопроект о повышении пенсионного возраста и рекомендовал его к рассмотрению в I чтении, передает корреспондент RNS.

Ранее законопроект поддержали комитет Госдумы по бюджету и налогам и комитет по охране здоровья.

В июне правительство России внесло в Госдуму законопроект о внесении изменений в пенсионную систему. Документ предполагает повышение пенсионного возраста на уровне 65 лет для мужчин и 63 года для женщин, возрасты выхода на пенсию планируются повышать поэтапно: увеличивать ежегодно на один год в период с 2019 по 2034 годы.