Комитет Госдумы одобрил законопроект о повышении пенсионного возраста

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Об этом сообщает RNS.

"Предложение одобрить, то есть рекомендовать принять в первом чтении. … Решение принято", — сказал глава комитета Андрей Макаров

Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что в случае, если не будут приняты изменения пенсионного законодательства, размер пенсии россиян по старости снизится по отношению к получаемой ими прежней зарплате с 33% до 20% в течение 12 лет.

Он также отметил, что в 2019 году результат от повышения пенсионного возраста даст больше, чем удвоение пенсии в текущей ситуации.