Ещё
Недоспортивный объект на Кегострове. Как можно отбивать мяч от песка?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Недоспортивный объект на Кегострове. Как можно отбивать мяч от песка? 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
На Кегострове несколько лет назад установили баскетбольную площадку. Кольца и стойки есть, а твёрдого покрытия до сих пор нет. Как там можно играть, ведь мяч толком не отбить от земли?
Ю. Петрова, Архангельск
Мы съездили на Кегостров и увидели, о чём идёт речь. Действительно, на баскетбольной площадке стоят новые кольца, а вот под ногами у парней, которые здесь бегают каждый день, — обычная утоптанная земля. Это игровое поле было сделано возле школы № 70 в июне 2016 года — в рамках областной программы «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышения эффективности реализации молодёжной политики в АО».
«Школа подготовила смету на обустройство плоскостных сооружений, обратившись в специализированную компанию, — объяснила нам директор школы Эльвира Непогодьева. — Учреждение было ограничено в деньгах, поэтому очень долго согласовывался вопрос с типом покрытия спортивной площадки. В итоге смета с отсыпкой щебня мелкой фракции 5-40 мм была утверждена и подписана заместителем директора департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры».
Так поле засыпали мелким щебнем, а по периметру обтянули пластиковой сеткой. В июне уже этого года школа дополнительно посыпала площадку песком — уже без смет и договоров. «Иных мероприятий у нас не запланировано», — заключает директор.
Между тем, по международным правилам баскетбола такая площадка представляет собой прямоугольную плоскую твердую поверхность. Размеры для официальных соревнований ФИБА — 28 на 15 метров, для всех других соревнований — 26 на 14 метров.
Кегострову в будущем году исполнится 600 лет. Слово «кег» с карельского означает «подверженный разрушению». А те, кто там бывал, наверняка согласятся, что название это говорящее. Обидно только, что такая разруха касается спорта и детей.
АиФ Архангельск: последние новости
В Котласе погиб мужчина, ремонтировавший газовый котёл Полпред президента Александр Беглов посетил новодвинский детский сад Terra Nova: из Архангельска на Новую Землю отправился Плавучий университет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин опоздал на встречу к Трампу268
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»200
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина433
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным41
Туринская плащаница оказалась подделкой342
Видео
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
05:24
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
00:14
Жириновского облили пивом
Происшествия
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
01:00
Адвокат Киркорова требует с 10-летней дочери $420 тыс.
Шоу-бизнес
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
04:50
У Депардье нашли долги в России
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение