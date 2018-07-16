Недоспортивный объект на Кегострове. Как можно отбивать мяч от песка?

На Кегострове несколько лет назад установили баскетбольную площадку. Кольца и стойки есть, а твёрдого покрытия до сих пор нет. Как там можно играть, ведь мяч толком не отбить от земли?

Мы съездили на Кегостров и увидели, о чём идёт речь. Действительно, на баскетбольной площадке стоят новые кольца, а вот под ногами у парней, которые здесь бегают каждый день, — обычная утоптанная земля. Это игровое поле было сделано возле школы № 70 в июне 2016 года — в рамках областной программы «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышения эффективности реализации молодёжной политики в АО».

«Школа подготовила смету на обустройство плоскостных сооружений, обратившись в специализированную компанию, — объяснила нам директор школы Эльвира Непогодьева. — Учреждение было ограничено в деньгах, поэтому очень долго согласовывался вопрос с типом покрытия спортивной площадки. В итоге смета с отсыпкой щебня мелкой фракции 5-40 мм была утверждена и подписана заместителем директора департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры».

Так поле засыпали мелким щебнем, а по периметру обтянули пластиковой сеткой. В июне уже этого года школа дополнительно посыпала площадку песком — уже без смет и договоров. «Иных мероприятий у нас не запланировано», — заключает директор.

Между тем, по международным правилам баскетбола такая площадка представляет собой прямоугольную плоскую твердую поверхность. Размеры для официальных соревнований ФИБА — 28 на 15 метров, для всех других соревнований — 26 на 14 метров.

Кегострову в будущем году исполнится 600 лет. Слово «кег» с карельского означает «подверженный разрушению». А те, кто там бывал, наверняка согласятся, что название это говорящее. Обидно только, что такая разруха касается спорта и детей.