Минздрав планирует привлечь «Почту России» для доставки онкотестов

Ранее Минздрав РФ разработал систему референс-центров в регионах, в которых можно будет, в частности, уточнить онкологический диагноз и типировать опухоль. Одна и та же опухоль, по словам министра, может иметь несколько разных вариантов, а от того, насколько точно определен тип опухоли, зависит успешность лечения.

"В этом случае отдельная тема, которую мы тоже рассматриваем, — использование механизмов «Почты России», в том числе всех вариантов экспресс-почты для очень быстрой и безопасной передачи образцов и тестов в референт-центры", — сказала она.

Министр напомнила, что завершается работа по формированию национального проекта по здравоохранению на ближайшие шесть лет. Объем финансирования нацпроекта предварительно оценивается более чем в 1,5 трлн рублей.