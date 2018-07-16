Минздрав планирует привлечь «Почту России» для доставки онкотестов 

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Минздрав России прорабатывает возможность использования "Почты России", в том числе экспресс-доставки для пересылки гистологических стекол в референс-центры для уточнения диагнозов. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на заседании совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации.
Ранее Минздрав РФ разработал систему референс-центров в регионах, в которых можно будет, в частности, уточнить онкологический диагноз и типировать опухоль. Одна и та же опухоль, по словам министра, может иметь несколько разных вариантов, а от того, насколько точно определен тип опухоли, зависит успешность лечения.
"В этом случае отдельная тема, которую мы тоже рассматриваем, — использование механизмов «Почты России», в том числе всех вариантов экспресс-почты для очень быстрой и безопасной передачи образцов и тестов в референт-центры", — сказала она.
Министр напомнила, что завершается работа по формированию национального проекта по здравоохранению на ближайшие шесть лет. Объем финансирования нацпроекта предварительно оценивается более чем в 1,5 трлн рублей.
Ранее вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова отмечала, что, по предварительным расчетам, нацпроекта по здравоохранению предусмотрен существенный трансферт средств на обеспечение онкологической программы, который позволит обеспечить постепенный рост тарифов ОМС на лечение онкологических заболеваний в регионах. За шесть лет объем тарифа ОМС на оказание медпомощи по профилю онкология должен увеличиться ориентировочно в три раза — с 320 тыс. рублей до 956 тыс. рублей.