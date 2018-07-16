Особенности стиля в разных странах (США, Великобритания, Франция, Италия, Россия)

Соединенные Штаты Америки — космополит современной модной арены. Сотни культур и национальностей, десятки эклектичных стилей миллионов людей становятся выражением той самой свободы, которая прямо прослеживается в образах жительниц американского континента. Именно в многообразии и кроется аутентичность стиля, а смешение разных направлений и тенденций без примеси излишества становится его визитной карточкой. Стиль американок — далеко не только (и не столько) растиражированная американа с до боли знакомыми референсами в сторону Дикого Запада и прелестью необозримых степей. Это так называемый relaxed casual fitting, когда на первый план выходит не красота и грамотная удачная сочетаемость, а комфорт и удобство, поэтому самыми популярными вещами становятся мешковатые джинсы, футболки расслабленного кроя, джемперы, рубашки и кроссовки. Американки не гонятся за брендами и не подчиняются постоянно меняющимся трендам. Они сами создают моду и диктуют, что будет модно в том или ином сезоне. В стране, где на одном перекрестке мирно уживаются American Apparel и Alexander Wang, предпочтение отдается демократичным маркам: жительницы Штатов вовсе не прочь купить майку за 1$ в H&M или джинсы за 10$ в Forever 21. Да это просто и не имеет смысла, ведь в постоянно бегущих мегаполисах никто и не обратит внимания на вашу кричащую надпись или украшенную россыпью глиттера футболку яркого цвета.

Великобритания, несмотря на свои традиционные устои и многовековые традиции, обладает особенным — неповторимым — стилем, в котором с успехом сочетается и классика, и ставшая уже культовой эстетика стритвира и уличного шика. Пиджаки, строгие жакеты, тренчи и балетки с острым носом в сочетании с «правильной» небрежностью, дополненные харизмой и обаянием, — та классика, которую британки будут любить еще долго. Жительницы страны туманного Альбиона не перестают экспериментировать и правильно сочетать винтаж и модерн в одном образе, а раскрепощенность, непринужденность и чувство легкого безумия становятся основными критериями при составлении любого образа. Великобритания — поистине прогрессивная страна, где чувство новизны и свежести буквально витает в воздухе. И да, пусть многие до сих пор и восхищаются минимализмом стиля королевы Елизаветы II , но мы-то прекрасно знаем, кто на самом деле диктует моду и с кого брать пример в вопросах стиля и красоты.

Прежде чем начинать разговор о жительницах Апеннинского полуострова, необходимо отметить, что стиль для итальянок — не вопрос «как одеться модно и в соответствии с последними тенденциями». Для них » это вопрос самоидентификации, которая и становится решающей при составлении образов на каждый день. Одного беглого взгляда на итальянок достаточно, чтобы понять: то самое итальянское massimalismo проявляется во всем — бешеных нравах, неуемном характере и темпераменте, а также стиле одежды. Отрицание каких-либо канонов — главное правило жительниц Италии, которые любят акцентировать свою независимость и любовь к свободе с помощью ярких цветов и контрастных сочетаний. Ткани разных фактур, мягкая посадка, обилие аксессуаров, помноженные на местный колорит и блеск палящего солнца. Правила игры итальянок просты: они как никто другой изучили свои сильные и слабые стороны и в любой момент готовы достать тот самый заветный козырной туз, чтобы продемонстрировать миру, кто есть кто, и ещё раз доказать, что Италия — лидер в гонке под названием «мода и стиль».

Умеренность, комфорт, легкая небрежность и неповторимый шарм — вот что, пожалуй, отличает жительниц Франции от других стран мира. Француженок можно смело назвать пуристами от моды: они любят строгий крой, неброские базовые цвета, а также маскулинность форм и силуэтов. Не пытаясь быть оригинальными, без тени вычурности, они давно поняли, что основной упор в гардеробе нужно делать не на кричащие сочетания и немыслимые формы, а на скромные вещи, которые станут базой для формирования повседневного образа. Легкие платья, правильно сидящие джинсы голубого цвета, белая мужская сорочка или хлопковая футболка, черный пиджак и классическое пальто позволяют выглядеть comme il faut в любой ситуации. В мире, где главным мерилом успеха становится фраза «кто быстрее», француженки напрочь забывают о времени и временных рамках, делая ставку не на fast fashion, а на проверенную все тем же неумолимо бегущим временем классику. Классику, сформировавшую неповторимый французский стиль, которым восхищаются миллионы.