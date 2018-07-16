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На Школьном озере продолжаются Музыкальные четверги
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На Школьном озере продолжаются Музыкальные четверги 

Префектура Зеленоградского административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
Культурный центр «Доброволец» продолжает Музыкальные четверги на территории Озеропарка (у корпуса 1002) на берегу Школьного озера. Очередной музыкальный день пройдет 19 июля в 18.00.
Гостей ждет мастер-класс от барабанной школы DedovDrums. Занятие не требует навыков, собственных инструментов — мастер-класс рассчитан на новичков. Участники смогут поиграть на барабанной установке, узнать об инструменте, послушать живой звук энергичного исполнения, записаться на пробные и курсовые занятия.
Вход свободный. Стоимость участия в мастер-классе — 450 рублей. Запись по ссылке.
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