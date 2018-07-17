Предпринимателей обучают эффективно вести бизнес и избегать нарушений

18 июля на базе ГБУ «Малый бизнес» состоится бесплатный мастер-класс, на котором бизнес-консультанты расскажут предпринимателям, как правильно использовать потенциал компании, найти точки роста для повышения продаж и замотивировать сотрудников.

Столичные власти принимают активное участие в поддержке и развитии малого бизнеса. Чтобы предприниматели и рестораторы не совершали ошибок при открытии своего дела, в Москве проводятся бесплатные обучающие семинары.

Корреспондент «ВМ» побывала, на одном из семинаров, где опытные специалисты рассказали, на что стоит обратить внимание при размещении летнего кафе или нестационарного торгового объекта (НТО) и какая ответственность может грозить за несоблюдение правил, установленных столичными властями.

— Самый главный документ — это генеральный план проекта, на котором видны все его тонкости, — отмечает директор ГКУ «Московский контрольно-мониторинговый центр недвижимости» Александр Попов . — Когда вы будете создавать летнее кафе, изучите внимательно, нет ли каких-либо нарушений.

Так, некоторые рестораторы разрабатывают генплан, по которому летнее кафе находится вдоль здания, а при реализации проекта оно оказывается в другом месте. Или размещают кафе на крыше, нарушая правила безопасности.

За игнорирование требований городских властей к размещению предпринимателей ждет строгое наказание — летнее кафе или нестационарный торговый объект будет вскоре демонтирован.

— НТО — это временное торговое сооружение, которое не связано прочно с земельным участком, — продолжает Александр Попов. — В отличие от летнего кафе, землю над которым власти Москвы предоставляют безвозмездно, установить НТО сложнее.

Бизнесмены, желающие установить нестационарный объект, должны оставить заявку в префектуру района, где планируют его разместить. Далее Москомархитектура бесплатно помогает разработать проект, а межведомственная комиссия решает, стоит ли размещать НТО.

Затем на площадке Департамента по конкурентной политике проходит открытый аукцион на установку нестационарного объекта.

— При размещении круглогодичного НТО оформляется договор с Департаментом торговли и услуг на пять лет, — подчеркнул директор ГКУ «Московский контрольно-мониторинговый центр недвижимости» Александр Попов.

По его словам, бизнесмены, оформившие договор на размещение летнего кафе, подписывают документ на бессрочной основе. Поэтому установить НТО не так просто.

В свою очередь, предприниматели делятся: размещение НТО помогает развивать бизнес и привлекать клиентов.

— Мы продаем натуральный чай, который привозим из Китая , — рассказала «ВМ» заместитель генерального директора магазина китайского чая Светлана Газарова. — Мы хотим, чтобы люди могли дегустировать наш продукт прямо на улице. Это быстро и удобно — человеку не придется заходить в магазин, чтобы принять решение.

По ее словам, бесплатные семинары идут на пользу предпринимателям, ведь это помогает избежать ошибок и увеличить клиентскую базу.