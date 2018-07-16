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Более 80 московских предпринимателей посетили семинар о порядке размещения летних кафе и нестационарных торговых объектов
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Более 80 московских предпринимателей посетили семинар о порядке размещения летних кафе и нестационарных торговых объектов 

Госинпекция по недвижимости города Москвы 1 час назад
Подобные разъяснительные семинары город организует регулярно. В первую очередь, лекции нацелены на информирование предпринимателей о распространенных ошибках, что обеспечивает значительное снижение количества правонарушений при размещении сезонных летних кафе и нестационарных точек при торговых объектах в Москве.
Семинар 11 июля посетили более 80 рестораторов и предпринимателей. В нем также приняли участие представители Госинспекции по недвижимости Москвы и ГКУ «Московский контрольно-мониторинговый центр недвижимости», которые осуществляют контроль за соблюдением правил размещения сезонных кафе на территории столицы.
В ходе семинара участники узнали о порядке размещения сезонных летних кафе и нестационарных торговых объектов, о законодательстве, регулирующем размещение таких сооружений, о том, когда и каким образом можно включить в схему размещения сезонное летнее кафе или нестационарный торговый объект, а также о причинах, по которым объект может быть исключен из схемы. Рассмотрели вопросы выбора наиболее подходящего места для размещения сезонной веранды и примеры наиболее распространенных нарушений их размещения.
Кроме того, рестораторам и предпринимателям напомнили об ответственности за несоблюдение требований к размещению таких объектов — административный штраф за нарушение требований может достигать 150 тысяч рублей.
В завершение семинара участникам мероприятия напомнили, что для удобства рестораторов и предпринимателей на базе ГКУ «МКМЦН» создана информационная площадка, где можно бесплатно получить консультации по вопросам размещения летних кафе. Консультации проводятся по будням, с 11.00 до 15.00 (в пятницу — до 13.00), по адресу: Мясницкий проезд, дом 2/1. Предварительная запись на консультацию обязательна: +7 (495) 957-75-00, доб. 35-770.
Госинпекция по недвижимости города Москвы: последние новости
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