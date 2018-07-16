Vesper в I полугодии увеличил поступления от продаж недвижимости на 37%

МОСКВА , 16 июл — РИА Недвижимость. Московская девелоперская компания Vesper в первом полугодии 2018 года увеличила поступления от продаж недвижимости по сравнению с первым полугодием прошлого года на 37% — до 4,8 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

"Большая часть сделок — 35% от всего объема — приходится на дом Brodsky в Хамовниках, который находится в закрытых продажах. На сегодняшний день в проекте реализовано 50% всех квартир", — отмечается в нем.

В сообщении добавляется, что во втором полугодии 2018 года компания намерена начать реализацию двух жилых проектов: Chkalov на Садовом кольце и квартал Lucky на улице 1905 года.