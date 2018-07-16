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С 17 июля будет отключена горячая вода в Савелках и городской больнице
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С 17 июля будет отключена горячая вода в Савелках и городской больнице 

Префектура Зеленоградского административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
С 17 по 26 июля будет планово отключена горячая вода в части корпусов 3 и 4 микрорайонов, а также в 5, 6, 7 микрорайонах, Южной промышленной зоне, Восточной коммунальной зоне и больничном комплексе Зеленограда — профилактические работы, связанные с подготовкой к отопительному сезону, пройдут на РТС-3.
В 3 и 4 микрорайонах в течение 10 дней горячей воды не будет в корпусах: 336, 337, 338, 339, 340, 351, 352, 359, 360, 438, 439, 441, 442, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 456, 458.
Узнать точный график отключения горячей воды в вашем корпусе можно на сайте ПАО «МОЭК».
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