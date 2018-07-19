В «Коломенском» пройдет татаро-башкирский праздник «Сабантуй»

21 июля в музее-заповеднике «Коломенское» пройдет общегородской татаро-башкирский праздник «Сабантуй».

Гостей ждут конкурсы, игры, ярмарка национальных сувениров, поединки борцов на поясах и различные мастер-классы для детей. Юные посетители смогут поучаствовать в боях с мешками на бревне, перетягивании каната, разбивании горшков с закрытыми глазами и других состязаниях.

Как и в прошлом году, на этом «Сабантуе» пройдет парусная регата. Также гостей ждут разнообразные угощения, в том числе татарские слажости, башкирский мед и медовый чак-чак весом больше двух тонн.

На площади более 200 000 квадратных метров посетители увидят татарскую и башкирскую деревни, восточную ярмарку, аллею национальных шатров, аттракционы и многое другое.

Праздник начнется в 13:00, а массовые гуляния в «Коломенском» стартуют уже в 11:00.

В прошлом году в празднике приняли участие более 200 тысяч москвичей и гостей столицы.