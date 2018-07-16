В Коломенском для гостей Сабантуя приготовят чак-чак весом 2018 килограммов

МОСКВА , 16 июл — РИА Новости . Московский международный фестиваль «Сабантуй-2018» пройдет 21 июля в музее-заповеднике «Коломенское», для гостей праздника приготовят гигантский чак-чак весом 2018 килограммов, сообщили в пресс-службе столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей.

"На территории музея-заповедника «Коломенское» 21 июля пройдет Московский международный фестиваль «Сабантуй-2018» — одно из самых ярких этнокультурных событий этого лета. В этом году московский Сабантуй отмечает 30-летие. Москвичей и гостей столицы, которые придут на праздник, ждет грандиозная программа", — рассказали в пресс-службе в понедельник

Как напомнили в департаменте, Сабантуй является ежегодным татаро-башкирским семейным, спортивным и трудовым праздником, включенным в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО . Праздник широко отмечают в 158 городах мира.

"На площади более 200 тысяч квадратных метров разместятся: аутентичные татарская и башкирские деревни, восточная ярмарка, аллея национальных шатров «Улица добрых соседей», аттракционы, выставки, мастер-классы от звезд спорта и шоу-бизнеса. От пристани стартует парусная регата… Гостей будут также ждать Фестиваль уличной еды народов мира и барабанное шоу. Но, пожалуй, самым удивительным явлением на Сабантуе обещает стать гигантский чак-чак весом 2018 кг, продегустировать который можно будет на празднике", — отметили в департаменте.

Посетителей фестиваля ждут шесть сцен, каждая из которых будет представлять собой одну из частей света: на главной сцене под названием «Европа» пройдут выступления звезд эстрады; территорией сохранения татаро-башкирской культуры станет национальная сцена «Азия», на бизнес-сцене «Северная и Южная Америка» выступят известные бизнесмены и бизнес-тренеры, пояснили в ведомстве. Интерактивная сцена «Австралия» станет местом проведения национальных татаро-башкирских игр, всевозможных конкурсов, совершенно необычной для лета станет площадка «Антарктида» — ледовый каток с насыщенной анимационной программой, мастер-классами от звезд фигурного катания и хоккея, рассказали в пресс-службе.