В Коломенском для гостей Сабантуя приготовят чак-чак весом 2018 килограммов 

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Московский международный фестиваль «Сабантуй-2018» пройдет 21 июля в музее-заповеднике «Коломенское», для гостей праздника приготовят гигантский чак-чак весом 2018 килограммов, сообщили в пресс-службе столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей.
"На территории музея-заповедника «Коломенское» 21 июля пройдет Московский международный фестиваль «Сабантуй-2018» — одно из самых ярких этнокультурных событий этого лета. В этом году московский Сабантуй отмечает 30-летие. Москвичей и гостей столицы, которые придут на праздник, ждет грандиозная программа", — рассказали в пресс-службе в понедельник
Как напомнили в департаменте, Сабантуй является ежегодным татаро-башкирским семейным, спортивным и трудовым праздником, включенным в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Праздник широко отмечают в 158 городах мира.
"На площади более 200 тысяч квадратных метров разместятся: аутентичные татарская и башкирские деревни, восточная ярмарка, аллея национальных шатров «Улица добрых соседей», аттракционы, выставки, мастер-классы от звезд спорта и шоу-бизнеса. От пристани стартует парусная регата… Гостей будут также ждать Фестиваль уличной еды народов мира и барабанное шоу. Но, пожалуй, самым удивительным явлением на Сабантуе обещает стать гигантский чак-чак весом 2018 кг, продегустировать который можно будет на празднике", — отметили в департаменте.
Посетителей фестиваля ждут шесть сцен, каждая из которых будет представлять собой одну из частей света: на главной сцене под названием «Европа» пройдут выступления звезд эстрады; территорией сохранения татаро-башкирской культуры станет национальная сцена «Азия», на бизнес-сцене «Северная и Южная Америка» выступят известные бизнесмены и бизнес-тренеры, пояснили в ведомстве. Интерактивная сцена «Австралия» станет местом проведения национальных татаро-башкирских игр, всевозможных конкурсов, совершенно необычной для лета станет площадка «Антарктида» — ледовый каток с насыщенной анимационной программой, мастер-классами от звезд фигурного катания и хоккея, рассказали в пресс-службе.
"Московский Сабантуй всегда дарит своим гостям множество ярких, разнообразных впечатлений. Я очень рад, что этот год для Фестиваля — юбилейный. Это большой праздник добрых традиций и межнационального согласия, на который мы приглашаем всех жителей Москвы и гостей столицы" — отметил руководитель департамента Виталий Сучков.
Церемонию торжественного открытия мероприятия, которая начнется в 13.00, посетят представители правительства Российской Федерации, правительства Москвы, правительства Московской области, правительства Республики Татарстан, правительства Республики Башкортостан, делегации дипломатических миссий иностранных государств, видные политические, духовные и общественные деятели, представители крупного бизнеса. Специальными гостями фестиваля станут звезды спорта — олимпийская чемпионка Алина Загитова, игроки хоккейных клубов «АКБарс», «Рубин», «Салават Юлаев» и волейбольного клуба «Зенит».