На фестивале «Сабантуй» в Москве испекут огромный чак-чак 

Чак-чак весом две тонны приготовят в столице на фестивале «Сабантуй». Праздник состоится в московском музее-заповеднике «Коломенское» 21 июля. Как сообщает «ФАН», гостей угостят гигантским чак-чаком, вес которого составит две тонны. Полакомиться угощением можно будет на площадке уличной еды народов мира, организованной в рамках мероприятия.
В пресс-службе департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы уточнили, что проводить международный этнокультурный фестиваль будут Анися Ольхова — пятикратная чемпионка мира, а также актеры Гульназ Сафарова и Фирдат Галиев. На сцене выступят Mc Doni&Yarik Step, Эльмира Калимуллина, Айдар Галимов, Ренат Ибрагимов, Фирдус Тямаев, спортсмены хоккейных клубов «Ак Барс», «Рубин», «Салават Юлаев». Почетной гостьей фестиваля будет чемпионка Алина Загитова.
Площадь проведения фестиваля поделят на шесть сцен, каждая из которых символизирует определенную часть света. Например, на сцене «Европа» пройдет выступление эстрадных звезд, а сцена «Азия» организована как национальная площадка.
Башкиро-татарский праздник Сабантуй отмечается в 158 странах мира и включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в Батыревском районе Чувашии во время празднования Акатуй-Сабантуя квадроцикл вылетел в толпу. В результате несколько человек получили переломы и были госпитализированы.
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