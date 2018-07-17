На фестивале «Сабантуй» в Москве испекут огромный чак-чак

Чак-чак весом две тонны приготовят в столице на фестивале «Сабантуй». Праздник состоится в московском музее-заповеднике «Коломенское» 21 июля. Как сообщает «ФАН», гостей угостят гигантским чак-чаком, вес которого составит две тонны. Полакомиться угощением можно будет на площадке уличной еды народов мира, организованной в рамках мероприятия.

Площадь проведения фестиваля поделят на шесть сцен, каждая из которых символизирует определенную часть света. Например, на сцене «Европа» пройдет выступление эстрадных звезд, а сцена «Азия» организована как национальная площадка.

Башкиро-татарский праздник Сабантуй отмечается в 158 странах мира и включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в Батыревском районе Чувашии во время празднования Акатуй-Сабантуя квадроцикл вылетел в толпу. В результате несколько человек получили переломы и были госпитализированы.

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