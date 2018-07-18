Гостей юбилейного Сабантуя в Москве ожидают гребная регата и двухтонный чак-чак

МОСКВА , 18 июля. / ТАСС /. Культурно-массовые мероприятия, посвященные празднику Сабантуй, пройдут в столичном музее-заповеднике «Коломенское» 21 июля. В частности, для гостей праздника организуют гребную регату, также они смогут попробовать чак-чак весом 2018 килограммов, сообщил журналистам в среду руководитель Татарской национально-культурной автономии Москвы Фарит Фарисов

"Праздник приобрел новый формат международных стандартов. В этом году будут сцены, символизирующие каждый континент, подчеркивая, что Сабантуй проводится во всем мире. Впервые у нас будет ледовая площадка, на которой олимпийская чемпионка Алина Загитова проведет мастер-класс. У нас будет гребная регата, чего также нет ни на одном Сабантуе, будет кавалерия Кремлевского полка", — сказал он.

По словам организаторов, на каждой сцене для гостей будет приготовлена насыщенная культурная программа. На сцене «Европа» пройдут выступления звезд татарской, башкирской и русской эстрады, территория татаро-башкирской культуры — национальная сцена «Азия», а бизнес-сцена «Северная и Южная Америка» станет площадкой для выступления известных бизнесменов и бизнес-тренеров. Интерес у детей вызовет сцена «Африка», на которой будут выступать детские коллективы, а на интерактивной площадке «Австралия» посетители познакомятся с национальными татаро-башкирскими играми. Любителей ледовых видов спорта ждет каток «Антарктида».

Гости праздника смогут познакомиться не только с традициями и культурой различных народов, но и попробовать национальные блюда. «Сабантуй — традиционно очень хлебосольный праздник. В этом году мы угостим всех чак— чаком весом 2018 килограммов, примерно по 100-150 грамм на 10 тыс. человек», — отметил исполнительный продюсер «Сабантуя-2018» Азат Галямшин.

На площади более 200 тыс. кв. м разместятся аутентичные татарская и башкирские деревни, восточная ярмарка, аллея национальных шатров «Улица добрых соседей», аттракционы, выставки. Гостей также ожидает фестиваль уличной еды народов мира, барабанное шоу, фейерверк.