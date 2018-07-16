Предельный уровень софинансирования бюджета Нижегородской области на 2019-2021 год составит 74%

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства РФ.

Как говорится в документе, решение было принято в целях стимулирования регионов к наращиванию налогового потенциала, а также позволит органам исполнительной власти определить объёмы софинансирования при предоставлении субсидий на 2019–2021 годы.