Предельный уровень софинансирования бюджета Нижегородской области на 2019-2021 год составит 74% 

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства РФ.
Как говорится в документе, решение было принято в целях стимулирования регионов к наращиванию налогового потенциала, а также позволит органам исполнительной власти определить объёмы софинансирования при предоставлении субсидий на 2019–2021 годы.
Отметим, что наивысший процент предельного уровня софинансирования из федерального бюджета расходных обязательств субъектов Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в 95% определен для Чечернской республики, Камчатского края, Кировской, Костромской и Орловской областей, а также для Севастополя. Наименьший, в 5% — для Москвы.