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Власти Самары оценили один квадратный метр жилья в 34 283 рубля
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Власти Самары оценили один квадратный метр жилья в 34 283 рубля 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
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Мэрия Самары определила среднюю стоимость одного квадратного метра жилья по итогам второго квартала 2018 года.
— Эту цифру применяют для расчета размеров социальных выплат, которые молодые семьи могут направить на покупку жилья, — говорится в постановлении городской администрации. — Норматив утвердили в размере 34 283 рублей.
Между тем региональные власти хотят изменить порядок определения средней стоимости квадратного метра. Чтобы эффективнее планировать расходы бюджета, эту процедуру предлагают проводить 1 раз в год.
Но представители Министерства строительства считают, что установленный норматив в 34 283 рубля не соответствует реальным ценам на рынке недвижимости. Из-за этого власти долгое время не могли расселить аварийные дома в центре Самары. Жители отказывались переезжать на окраины.
Поэтому Минстрой предложил дифференцировать цены по разным территориям. Проще говоря, теперь они будут напрямую зависеть от реальной стоимости квадратного метра в том или ином городе, районе. Например, в Самаре этот показатель с первого квартала 2018 года — 47 124 рубля за квадратный метр жилплощади. Чиновники надеются, что новый подход поможет эффективнее расселять жителей аварийных домов.
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