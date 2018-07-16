Прокуратура Марий Эл проверила публикации о беременной школьнице

Прокуратура Медведевского района Марий Эл проверила публикации в СМИ о беременной 13-летней школьнице, проживающей в деревне Люльпаны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что девочка-подросток встала на учет по беременности в Медведевской центральной районной больнице 31 мая на сроке 19-20 недель.

Власти деревни не сообщили о данной ситуации в полицию, где было известно, что из-за злоупотребления спиртным семья будущей мамы стояла на учете. Руководству Люльпан по данному факту внесены представления. Также представления направлены главврачу Медведевской ЦРБ и директору учебного заведения. Они, по мнению прокуратуры, не предприняли мер во избежание сожительства ребенка и взрослого мужчины.

Кроме того, ведомство внесло представления начальнику территориального отдела МВД и администрации Медведевского района.

48-летний отец будущего ребенка недавно был осужден и приговорен к 6-ти годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на год.

Фото: prokuratura.tomsk.gov.ru