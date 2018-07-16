Кузбасские врачи прослушали курс лекция по донорству и трансплантологии

Врачи Кемеровской области прослушали курс лекций по донорству и трансплантологии от московских специалистов.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, курс лекций «Донорство в клинической трансплантологии» проходил с 9 по 13 июля на базах Кемеровского областного клинического кардиологического диспансера им. академика Л. С. Барбараша, областного патологоанатомического бюро и областного бюро судебно-медицинской экспертизы.

Всего лекции прослушали 62 специалиста из 21 организации, среди них хирурги, анестезиологи-реаниматологи. Лекции и мастер-классы вели специалисты Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского, Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова.