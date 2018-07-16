Власти Ленобласти выкупят детский сад в Сертолово

Власти Всеволожского района, в свою очередь, подтверждают готовность принять на баланс учреждение и приступить к эксплуатации объекта.

10 июля 2018 года комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада на улице Кожемкина, который с 2012 года строило ООО «ЦБИ».

В соответствии с нормами областного законодательства для возможности осуществления выкупа за счет бюджетных средств, объект должен быть передан застройщиком на баланс будущего пользователя — администрации Всеволожского муниципального района. Соответствующее соглашение было заключено в октябре 2017 года между правительством Ленинградской области, администрацией Всеволожского района и ООО «ЦБИ», в документе компания взяла на себя обязательства по передаче учреждения в собственность района для открытия государственного детского сада.