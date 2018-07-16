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Власти Ленобласти выкупят детский сад в Сертолово
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Власти Ленобласти выкупят детский сад в Сертолово 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
Заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин уведомил руководство ООО «Цементно-бетонные изделия» о готовности к выкупу детского сада на 240 мест в городе Сертолово, застройщиком которого выступила компания.
Власти Всеволожского района, в свою очередь, подтверждают готовность принять на баланс учреждение и приступить к эксплуатации объекта.
10 июля 2018 года комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада на улице Кожемкина, который с 2012 года строило ООО «ЦБИ».
В соответствии с нормами областного законодательства для возможности осуществления выкупа за счет бюджетных средств, объект должен быть передан застройщиком на баланс будущего пользователя — администрации Всеволожского муниципального района. Соответствующее соглашение было заключено в октябре 2017 года между правительством Ленинградской области, администрацией Всеволожского района и ООО «ЦБИ», в документе компания взяла на себя обязательства по передаче учреждения в собственность района для открытия государственного детского сада.
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